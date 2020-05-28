Охотники за коронавирусом: заключенные в уральской колонии показали, как надо бороться с СOVID-19 танцами
В свердловских колониях находятся очень творческие люди: то на баяне играют, то стихи сочиняют, то рэп пишут. А недавно заключенные ИК-2 из Екатеринбурга даже сняли пародию на знаменитый фильм «Охотники за приведениями». Под бодрый голос Рэя Паркера, автора саундтрека к легендарной кинокартине, осужденные борются с анимированным коронавирусом зажигательными танцами на футбольном поле и дезинфекцией.
- Видеоролик показывает, как вирус пытается проникнуть в обыденную жизнь колонии, и то, как с ним справляются медработник ГУФСИН и осужденные, - объяснили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.
Видео сняли участники кружка студии кабельного телевидения «Дубль» екатеринбургской колонии. Просто посмотрите это видео:
Заключенные из Екатеринбурга борются с коронавирусом под саундтрек «Охотников за приведениями».Видео: ФКУ ИК-2
Но в ИК-2 не только снимают ролики и уничтожают воображаемый коронавирус. В колонии очень серьезно подходят к мерам санитарной безопасности: все помещения тщательно обрабатываются и дезинфицируются, сотрудники и заключенные соблюдают социальную дистанцию и используют средства индивидуальной защиты - маски и перчатки.
Кроме того, ИК-2 в Екатеринбурге стала первой, которой поручили пошив СИЗов. И за два месяца колония сшила 1,6 миллионов масок, несколько тысяч противочумных и защитных костюмов. А в скором времени в ИК-3 в Краснотурьинске начнется выпуск респираторов для защиты органов дыхания.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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