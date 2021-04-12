Тураб рассказал, почему решил устроить пальбу. Фото: страница в соцсети

В Екатеринбурге полиция поймала мужчину, устроившего стрельбу на свадьбе.

Инцидент произошел в пятницу, 9 апреля. Кортеж из дорогих иномарок ехал по центру уральской столицы, периодически нарушая правила дорожного движения. А когда машины двигались по улице Шевченко, то один из гостей свадьбы высунулся в окно и произвел семь выстрелов в воздух, рассказали прокуратуре.

В понедельник, 12 апреля, стрелка задержали. Оказалось, что стрелял жених.

- Оперативники уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД России по Екатеринбургу установили стрелка, ранее не судимого гражданина 1994 года рождения, который в минувшую пятницу, 9 апреля, устроил стрельбу из пистолета во время движения свадебного кортежа, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Как рассказал "КП" источник в азербайджанской диаспоре, женихом является 27-летний екатеринбуржец по имени Тураб. В его Instagram можно увидеть несколько фотографий на фоне машин, которые были в многочисленных видео со свадьбы.

Согласно данным из открытых источников, Тураб занимается бизнесом и является владельцем двух компаний.

Сейчас мужчина находится в территориальном ОВД. Он признался в стрельбе, а еще рассказал, что раскаивается из-за своей выходки.

Полиция забрала у стрелка оружие. Пистолет внешне напоминает ПМ. Фото: УМВД Екатеринбурга

- Предмет, конструктивно схожий с пистолетом Макарова, изъят полицейскими, - уточнили в УМВД по Екатеринбургу.

Сейчас по факту произошедшего проводится проверка. По ее итогам полиция примет обоснованное решение.