27-летний Тураб занимается бизнесом. Фото: страница в соцсети

В полиции рассказали о том, к какой ответственности привлекли 27-летнего жениха, стрелявшего на собственной свадьбе.

- Мужчина, о котором идет речь, привлечен сотрудниками полиции к ответственности за мелкое хулиганство. Изъятый у него пистолет не является боевым и находится в свободной продаже, - рассказали «КП» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Напомним, инцидент произошел в пятницу, 9 апреля. Кортеж из дорогих иномарок ехал по центру уральской столицы, периодически нарушая правила дорожного движения. А когда машины двигались по улице Шевченко, один из гостей свадьбы высунулся в окно и произвел семь выстрелов в воздух.

Позже выяснилось, что стрелявшим оказался жених. Как рассказал «КП» осведомленный источник, екатеринбуржца зовут Тураб. Мужчина является бизнесменом.

После того, как стрелок был задержан полицейскими, он принес извинения за свою выходку.