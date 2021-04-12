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Происшествия12 апреля 2021 17:23

На екатеринбуржца, устроившего стрельбу на свадьбе, составили протокол за мелкое хулиганство

Пистолет, из которого стрелял жених, оказался не боевым
Евгений СТОЯНОВЕвгений СТОЯНОВ
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27-летний Тураб занимается бизнесом. Фото: страница в соцсети

27-летний Тураб занимается бизнесом. Фото: страница в соцсети

В полиции рассказали о том, к какой ответственности привлекли 27-летнего жениха, стрелявшего на собственной свадьбе.

- Мужчина, о котором идет речь, привлечен сотрудниками полиции к ответственности за мелкое хулиганство. Изъятый у него пистолет не является боевым и находится в свободной продаже, - рассказали «КП» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Напомним, инцидент произошел в пятницу, 9 апреля. Кортеж из дорогих иномарок ехал по центру уральской столицы, периодически нарушая правила дорожного движения. А когда машины двигались по улице Шевченко, один из гостей свадьбы высунулся в окно и произвел семь выстрелов в воздух.

Позже выяснилось, что стрелявшим оказался жених. Как рассказал «КП» осведомленный источник, екатеринбуржца зовут Тураб. Мужчина является бизнесменом.

После того, как стрелок был задержан полицейскими, он принес извинения за свою выходку.

ЧП