Участников свадебного кортежа, которые устроили пальбу в Екатеринбурге, ищет полиция

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Эта свадьба пела и.. стреляла. Так с огоньком отпраздновали азербайджанскую свадьбу в Екатеринбурге. Праздничный кортеж вместе с молодыми людьми на борту сначала рассекали по улице Шевченко: то иномарка устраивает полицейский разворот, то дрифт, то и вовсе едет задним ходом по встречной полосе и все это сопровождается громкими гудками автомобилей. В общем, зрелище изрядно напугало прохожих.

- Вот они через двойную сплошную разворачиваются, бибикают на всю улицу. Вот развернулся и стоит против шерсти. А теперь поехал задом наперед, - комментирует екатеринбурженка, которая проходила мимо.

Но участники свадебного кортежа не стали ограничиваться нарушениями правил дорожного движения и пошли дальше. Свадьба ведь. Из одной иномарки высунулся молодой человек и начал палить в воздух из оружия.

- Недалеко от перекрестка с улицей Луначарского пассажир автомобиля иностранного производства из окна стрелял в воздух, спустив курок примерно 7 раз, - рассказали в пресс-службе прокуратура по Свердловской области.

В ведомстве также идет проверка. А всех участников веселья разыскивает полиция, чтобы привлечь к ответственности.