Космический завтрак в компании «Синей птицы»: музейный комплекс УГМК отметил День космонавтики

Фото: пресс-служба УГМК

К 60-летию со дня первого в мире полета человека в космос в музее военной техники открыли экспозицию с уникальными экспонатами. Среди них медаль, врученная Юрию Гагарину Академией наук СССР и скафандр другого космонавта, уроженца Екатеринбурга Сергея Прокопьева. Он провел в открытом космосе 15 часов.

- Скафандр «Сокол КВ-1» для защиты космонавтов на борту космического корабля «Союз» и перчатка с правой руки космонавта от скафандра «Орлан-2». Он предназначен уже для работы за пределами орбитальной станции. Эти вещи побывали вместе с Сергеем Прокопьевым в космосе и теперь находятся у нас в музее. Их можно будет увидеть на нашей выставке до конца мая, - говорит экскурсовод музейного комплекса УГМК Александр Межецкий.

Фото: пресс-служба УГМК

В тематической экспозиции также представлены образцы питания космонавтов, полное меню на завтрак, обед и ужин, в брикетах, банках и тюбиках.

Свое оборудование и снаряжение продемонстрировали гостям музея специалисты аварийно-спасательного подразделения. Рядом с космической экспозицией они разбили временный палаточный лагерь, показывали и рассказывали всем желающим, как не запутаться в парашютных стропах и как правильно надевать защитный шлем.

Фото: пресс-служба УГМК

Накануне дня космонавтики в музее появился уникальный экспонат, без которого нельзя представить ни одну операцию по поиску и эвакуации вернувшегося на землю космического экипажа. Восстановленный техниками-реставраторами Верхней Пышмы автомобиль-амфибия ЗИЛ-49061 установили на открытой площадке, на входе в музейный центр. Именно в таких машинах космонавты проводят первые часы после приземления. Они оборудованы спальными местами, медицинско-спасательными средствами, климатической установкой, имеют запас воды и продовольствия на несколько суток.

За свою ярко-синюю расцветку, хорошо различимую и в пустыне, и в степи, и на снегу вездеход получил прозвище «Синяя птица». С 1975-го по 1991-й гг. было произведено всего три десятка таких автомобилей. Они уже почти 50 лет сопровождает все старты и приземления космонавтов.

- Сейчас гости видят одну машину из трех на открытой площадке экспозиции нашего музейного комплекса, еще у нас есть грузовой вариант «Синей птицы» с краном. На такой машине эвакуируют спускаемый аппарат. И третья машина – наверное, одна из самых интересных из этого семейства – это шнекороторный снегоболотоход – без него никуда. Это очень проходимая машина, преодолевает все виды бездорожья с помощью шнекового хода. После того, как ее восстановят, в экспозиции музея будут все три машины вездеходного комплекса поиска и спасания, - говорит начальник отдела экскурсий музейного комплекса УГМК Григорий Павлюков.

Фото: пресс-служба УГМК

Рядом с поисково-спасательным вездеходом выставлены образцы современной техники воздушно-космических сил России зенитно-ракетная система С-400 «Триумф» и зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-С». Для ее появления в музее есть еще один повод – во второе воскресенье апреля отмечается День войск противовоздушной обороны.