«Любыми способами пытается избежать реванша»: менеджер Петра Яна заявил, что Стерлинг рискует лишиться титула UFC

Недавно американец объявил о планах сделать операцию на спину и после этого ему потребуется долгая реабилитация. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Менеджер бойца MMA Петра Яна заявил, что Алджамэйна Стерлинга могут лишить титула чемпиона UFC. Это может случиться из-за долгого простоя спортсмена, считает Саят Абдрахманов. Недавно американец объявил о планах сделать операцию на спину и после этого ему потребуется долгая реабилитация.

Но менеджер Петра Яна уверен, что причина вовсе не в проблемах со здоровьем. Так боец пытается затянуть реванш с уральским спортсменом.

- Эти проблемы со здоровьем у Стерлинга уже давно, он выступает с этими травмами довольно долго, - сказал Саят Абдрахманов. - И сейчас он просто понимает, что это хорошая возможность, чтобы затянуть и отсрочить реванш. Эту операцию он мог бы давно сделать или не делать вообще. Как мы и предполагали, он любыми способами пытается избежать реванша.

Напомним, в поединке, который прошел в начале марта, Ян нанес своему оппоненту запрещенный удар коленом в голову, из-за чего был дисквалифицирован и потерял титул чемпиона. Пояс перешел к Стерлингу. Но в UFC заговорили о реванше.

- Но я уверен, что если он выйдет из строя на долгий срок, то UFC либо введет временный титул, либо лишит его пояса. Мы рассматриваем только вариант боя за пояс - временный или вакантный», - добавил менеджер Петра Яна.

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