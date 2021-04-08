Сергей Давыдов избил сына, когда мать ребенка ушла по делам

Районный суд Туринска арестовал на два месяца 23-летнего Сергея Давыдова, которого обвиняют в убийстве двухмесячного сына. Трагедия произошла, когда горе-отец остался на один час наедине с малышом. Плач ребенка раздражал его и тогда уралец решил «успокоить» ребенка ударами по голове.

Через час мать мальчика Анастасия обнаружила его лежащим в подгузнике в комнате с открытым окном. Сергей начал вести себя подозрительно, а ребенок стал менее активным. Лишь вечером Анастасия вызвала скорую помощь, но было слишком поздно.

- Прибывшими медиками малолетний был госпитализирован в больницу, однако спасти его жизнь не удалось. Он скончался от причиненной ему обвиняемым черепно-мозговой травмы, - рассказали в СУ СКР региона.

Мать ребенка не стала комментировать случившееся. Фото: СОЦСЕТИ

Сам Давыдов быстро рассказал подробности убийства сыщикам уголовного розыска.

- Долго рассказывать байки сыщикам подозреваемый не стал, дал признательные показания, мотивировав свой дикий поступок тем, что он не смог смириться с мыслью, что сын его не слушался и продолжал душераздирающе кричать, - отметил пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых.

Как рассказали «Комсомолке» знакомые пары, Анастасия училась в коррекционной школе.

- Она познакомилась с Сережей еще в 9 классе. Он любит выпить, но Настю никогда не бил, - рассказывают знакомые девушки

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего», горе-отцу грозит пожизненный срок.