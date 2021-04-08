Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия8 апреля 2021 15:47

Суд арестовал отца, который обвиняется в убийстве 2-месячного сына

Сергею Давыдову грозит пожизненный срок
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
КомментироватьОставить комментарий
Сергей Давыдов избил сына, когда мать ребенка ушла по делам

Сергей Давыдов избил сына, когда мать ребенка ушла по делам

Районный суд Туринска арестовал на два месяца 23-летнего Сергея Давыдова, которого обвиняют в убийстве двухмесячного сына. Трагедия произошла, когда горе-отец остался на один час наедине с малышом. Плач ребенка раздражал его и тогда уралец решил «успокоить» ребенка ударами по голове.

Через час мать мальчика Анастасия обнаружила его лежащим в подгузнике в комнате с открытым окном. Сергей начал вести себя подозрительно, а ребенок стал менее активным. Лишь вечером Анастасия вызвала скорую помощь, но было слишком поздно.

- Прибывшими медиками малолетний был госпитализирован в больницу, однако спасти его жизнь не удалось. Он скончался от причиненной ему обвиняемым черепно-мозговой травмы, - рассказали в СУ СКР региона.

Мать ребенка не стала комментировать случившееся. Фото: СОЦСЕТИ

Сам Давыдов быстро рассказал подробности убийства сыщикам уголовного розыска.

- Долго рассказывать байки сыщикам подозреваемый не стал, дал признательные показания, мотивировав свой дикий поступок тем, что он не смог смириться с мыслью, что сын его не слушался и продолжал душераздирающе кричать, - отметил пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых.

Как рассказали «Комсомолке» знакомые пары, Анастасия училась в коррекционной школе.

- Она познакомилась с Сережей еще в 9 классе. Он любит выпить, но Настю никогда не бил, - рассказывают знакомые девушки

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего», горе-отцу грозит пожизненный срок.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ