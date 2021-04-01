Оставил прощальное видео: пропавшего уральца нашли мертвым в лесу

В прошлом мужчина работал на молокозаводе. Фото: Лиза Алерт

На Урале завершились поиски 35-летнего Дениса Сухорослова. Мужчина пропал еще 27 марта. С тех пор его искали волонтеры поисковых отрядов и полиция.

Как стало известно «КП-Екатеринбург», Дениса нашли мертвым в полынье. Точную причину смерти предстоит выяснить в ходе экспертизы.

- Перед уходом из дома, он записал прощальное видео, - рассказал один из знакомых пропавшего. – До этого он работал на молокозаводе, но был вынужден уволиться из-за хронической болезни.

Осведомленный источник рассказал «КП», что Денис был найден в лесу в районе села Крылосово. Также он уточнил, что по предварительным данным криминала в его смерти нет.

- Он всегда был веселый, много шутил и смеялся, был светлый человек. Очень жаль, что такое произошло, - подытожил знакомый Дениса.

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