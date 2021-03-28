Нуждается в медицинской помощи: в Свердловской области пропал 35-летний мужчина

Фото: Лиза Алерт

В селе Битимка Первоуральского городского округа волонтеры разыскивают 35-летнего Сухорослова Дениса Михаловича. Накануне, 27 марта, он ушел из дома и не вернулся. Сейчас о его местонахождении ничего не известно.

- Был одет в черную болоньевую куртку с капюшоном, темно-синие спортивные штаны и коричневые ботинки, - рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Денис нуждается в медицинской помощи.

Приметы:

Рост: 170 см.

Телосложение: нормальное.

Цвет глаз: зеленые.

Волосы: темно-русые, прямые.

Если вы знаете, где может находиться Денис, сообщите инфоргам поиска Евгению по телефону 89220247479 или Елене – 89024417364.