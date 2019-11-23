2019-11-23T16:48:16+03:00
Происшествия

«При нем был только мешок с таблетками»: пропавшего врача-травматолога из Верхней Пышмы нашли мертвым в лесу

Дмитрия Аввакумова нашли довольно далеко от дома. Сейчас полиция выясняет, как он туда попал
Евгений Стоянов
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Дмитрий перестал выходить на связь еще 15 ноября. Фото: медцентр "Здоровье плюс"Дмитрий перестал выходить на связь еще 15 ноября. Фото: медцентр "Здоровье плюс"
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Врача-травматолога Дмитрия Аввакумова из Верхней Пышмы нашли мертвым в лесу. Мужчина перестал выходить на связь еще 15 ноября. 17 ноября у него должно было быть дежурство, но на работу он не вышел. После этого его мать написала заявление в полицию и начались поиски. В них, помимо полиции, принимали участие волонтеры поисковых отрядов.

В отряде «Прорыв» «КП-Екатеринбург» рассказали, что поиски врача 23 ноября начались примерно в 11 часов утра. К сожалению, около часа назад волонтеры сделали страшную находку.

Подробности в поисковом отряде сообщать не стали, объяснив, что около тела Дмитрия сейчас работает следственная группа.

Источник в правоохранительных органах рассказал «КП» некоторые подробности. По его словам, полиция пока придерживается версии, что криминала в смерти врача нет.

- Из всех вещей при нем был только пакет, в нем лежало несколько упаковок с таблетками. Одна из них была вскрыта, - уточнил силовик.

Также наш собеседник рассказал, что травматолога нашли довольно далеко от дома. Тело врача обнаружили в лесу - в районе, который пышминцы называют «двенадчик», из-за того, что он находится рядом с автобусной остановкой 12-й километр. Сейчас силовики пытаются выяснить, как Дмитрий добрался до этого места.

Точная причина смерти врача будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы.

Как мы писали до этого, Дмитрий переживал личную драму. Незадолго до исчезновения мужчина расстался с девушкой, с которой встречался последние два года. Мужчина написал бывшей возлюбленной сообщение, а потом его телефон перестал отвечать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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