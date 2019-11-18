«Написал, что не может без нее жить»: в день исчезновения врача из Верхней Пышмы бросила возлюбленная

Накануне поисковый отряд «Лиза Алерт» объявил о поиске 40-летнего Дмитрия Аввакумова. Мужчина работает в Верхней Пышме врачом-травматологом. Как говорят знакомые, мужчина перестал выходить на связь еще 15 ноября. 17 ноября у него должно было быть дежурство, но на работу он не вышел. Близкие уверяют: Дмитрий никогда бы не стал прогуливать работу без веской причины. Поэтому, почувствовав неладное, его мать обратилась с заявлением в полицию.

Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, версия с криминалом пока не отрабатывается. Силовики считают, что исчезновение врача могло быть связано в первую очередь с личными проблемами. Как оказалось, незадолго до исчезновения Дмитрий расстался с женщиной. С ней он встречался на протяжении последних двух лет. Дмитрий тяжело переживал это расставание, а в день исчезновения написал возлюбленной сообщение.

- Он отправил ей на телефон сообщение, где написал: «Не могу без тебя жить». Также у него были плохие отношения с бывшей женой, которая не давала ему общаться с 9-летней дочкой, - рассказывает наш собеседник.

В соцсетях одна из пациенток Дмитрия Аввакумова по имени Виктория вспоминает, что 15 числа травматолог вел себя довольно странно.

У пропавшего высокий рост и худощавое телосложение. Фото: "Лиза Аллерт"

- Время было примерно 17:50. Он вёл себя как-то очень странно, нервно, суетился. Даже не отдал мне снимки с рентгена. Я спустилась вниз для того чтобы оплатить за осмотр. В этот момент Дмитрий Александрович побежал куда-то, позабыв обо всем. Он был очень странный и рассеянный, - вспоминает девушка.

Очевидцы сообщают, что в последний раз видели врача в месте, где он обычно выгуливал собаку.

- В настоящее время сотрудниками уголовного розыска (ОУР) по данному факту проводится доследственная проверка. Сотрудниками ОУР совместно с волонтерскими отрядами "Патриот" и "Лиза Алерт" ведутся поисковые работы на территории, где в последний раз видели пропавшего – в лесных массивах и гаражных боксах. Также проводится работа с родственниками и сотрудниками больницы, отрабатываются различные версии по исчезновению Аввакумова Дмитрия Александровича, - рассказал врио начальника МО МВД «Верхнепышминский» Владимир Щелоков.

В полиции просят всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщить в дежурную часть МО МВД России «Верхнепышминский» по телефону: 8 (834368) 5-36-92.