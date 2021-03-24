5 фактов об исчезнувшей телебашне

Башни не стало 24 марта 2018 года. Фото: Александр ИСАКОВ

В новейшей истории Екатеринбурга не так много событий, которые в одно мгновение изменили облик всего города. Да, в общем-то, на ум приходит лишь одно такое событие - снос недостроенной телебашни у цирка, который произошел ровно три года назад, 24 марта в десятом часу утра. Сейчас на ее месте возводится ледовая арена. А сама телебашня осталась лишь в воспоминаниях екатеринбуржцев и панорамных фотографиях города, сделанных до весны 2018 года. В годовщину сноса предлагаем вспомнить, необычные факты из истории самого знаменитого уральского недостроя.

ФАКТ №1: МОГЛА ПОЯВИТЬСЯ В ДРУГОМ МЕСТЕ

О том, что Свердловску, как тогда называли Екатеринбург, необходима телебашня, городские власти решили в 1983 году. С ее помощью хотели покрыть телевизионным сигналом весь регион, чтобы даже в удаленных поселках можно было настроить телевизор сразу на четыре канала, а не на два, как раньше. Одним из главных вопросов было: где именно ее поставить?

Классический вид Екатеринбурга с открыток - цирк и башня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Сначала ее хотели построить на Московской горке, рядом с могилой Бажова, или на Метеогорке, - вспоминал Юрий Павлюк, в 1980-х работавший главным технологом треста «Свердловскгражданстрой». - Но расчеты показали, что для нее больше подойдет земля рядом с цирком. Там всего три метра наносного грунта из реки, а дальше идет базальтовая скала. На ней хоть небоскреб строй.

ФАКТ №2: ТЕЛЕБАШНЯ РАСКАЧИВАЛАСЬ НА ВЕТРУ

Да-да! Огромный прочный цилиндр из бетона и арматуры высотой 220 метров на самом деле не стоял неподвижно. Башня медленно раскачивалась из стороны в сторону. Заметить это покачивание человеческим глазом было невозможно - амплитуда всего 15 - 30 сантиметров, что в масштабах такой громадины сущий пустяк.

А причиной такого «танца» был… простой ветер. Башня не выдерживала - принимала потоки ветра своей бетонной «талией» и наклонялась то в одну сторону, то в другую. Городу, впрочем, это никак не угрожало. Все-таки центр тяжести у башни находился почти в самом низу, на высоте в 20 метров. Так что никакой ветер бы ее никогда не опрокинул.

Телебашня треть века была одним из самых узнаваемых зданий Екатеринбурга. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ФАКТ №3: РЕСТОРАН, КОТОРЫЙ ТАК И НЕ ПОДНЯЛСЯ К НЕБУ

Башня стояла недостроенной 27 лет. Все это время у ее основания можно было видеть большие металлические конструкции - 13 своеобразных ржавых «лепестков». Перед сносом их отдельно срезали. Это не просто какой-то металл, брошенный строителями, а так и не состоявшийся ресторан с панорамными окнами, который должен был работать на самом верху, на высоте 184 метра.

Рабочие должны были собрать основу внизу, а затем поднять вверх. В таком ресторанчике можно было бы любоваться Екатеринбургом, наслаждаясь напитками и закусками. Увы, стройку заморозили вместе с планами отобедать на высоте птичьего полета.

После подрыва она рухнула в сторону реки Исеть на специальную «подушку» из земли. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ФАКТ №4: ПОДНЯТЬСЯ НА БАШНЮ ВСЕ ЕЩЕ МОЖНО

Спешим обрадовать тех жителей Екатеринбурга, кто любит пофантазировать на тему того, что было бы, если бы телебашню в 80-х все-таки закончили. На нее все еще можно подняться. Правда, не в Екатеринбурге.

Дело в том, что строилась она по проекту, по которому были построены точно такие же башни в Вильнюсе, Баку и Таллине. И они, в отличие от нашей, были закончены. В Вильнюсе, например, башня стоит в районе Каролинишкес у реки Нярис. По ночам она сияет в лучах прожекторов.

На вершине работает вращающийся ресторан и смотровая площадка. Попасть туда можно на скоростном лифте. Причину, почему в других странах успели, а у нас нет, еще в 1988-м уральские журналисты объясняли так:

После подрыва башня рухнула не вся. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В Баку и Вильнюсе строительство телебашни курировалось на уровне Минстроя. Была создана дирекция из представителей разных организаций, которая решала все вопросы быстро и оперативно. У нас, к сожалению, такого нет, - рассказал журналистам «На смену!» в 1988 году Юрий Павлюк, начальник техотдела госприемки. - И если в Вильнюсе заливку фундамента произвели за два дня, предварительно создав запасы цемента и техники, мы же эту операцию провели за полгода, так как сидим на голодном пайке по цементу.

Остаток телебашни еще через некоторое время обрушили с помощью спецтехники. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ФАКТ №5: САМЫЙ ВЫСОКИЙ ЗАГС

Десять лет назад, когда еще никто и не думал о том, что башню придется снести, ей все-таки попытались найти применение. Тогда на уровне региона звучали предложения разбить вокруг башни парк, превратить ее в маяк, в цветущий вертикальный сад с зарослями, спускающимися по округлой стене с вершины до самого низа и даже в храм. Но, пожалуй, самый романтичный вариант - закончить ее и открыть наверху самый высокий в мире ЗАГС. Бракосочетание на высоте птичьего полета могло стать одним из самых запоминающихся событий в жизни любой супружеской пары. Но не срослось. Башню снесли.

Граффити на улицах Екатеринбурга в память о телебашне. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Башня летит нам в объятья

Главный редактор радио «Комсомольская правда» Андрей ГОРБУНОВ - о башнях, скверах и о том, что на самом деле важно.

Екатеринбург - это не город,

Екатеринбург - это ты в красном платье,

Бегущая в храм, где я молод.

И башня летит нам в объятья.

Подобное было в Помпеях.

Везувий - король реноваций.

Но ты не грусти о потерях.

Помпеи - не город, а танцы.

Я это к тому, что город

- Условность за выцветшей шторой.

Гипотетический повод

Пройтись по знакомым просторам.

Поэтому, если предложат

Обнять пруд и сквер с модным лугом,

Мы сядем на белую лошадь

- Сбежим обниматься друг с другом.

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