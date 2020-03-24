Рисунки на теле и на стенах: как екатеринбуржцы увековечили в своей памяти снесенную телебашню

Всего несколько взрывов и всего несколько минут потребовалось, чтобы снести недостроенную телебашню, которая десятки лет вызывала множество споров. С этого момента панорама Екатеринбурга изменилась навсегда. За историческим для города событием наблюдали сотни человек, с замиранием сердца ждали, пока рухнет громадная высотка. Екатеринбургскую телебашню уничтожили два года назад – 24 марта 2018. О местной достопримечательности вспоминают до сих пор. «Комсомолка» собрала подборку, как свердловчане увековечили вышку в своих сердцах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/644328" frameborder="0"></iframe> Момент падения телебашни в Екатеринбурге.Снос телебашни в Екатеринбурге все-таки состоялсяАндрей ГОРБУНОВ

НЕ У ЦИРКА, ТАК НА РУКЕ

Увековечили навсегда в прямом смысле этого слова. В конце марта и апреле у тату-мастеров прибавилось желающих нарисовать телевышку у себя на теле. Екатеринбужцы оправдывают свой поступок тем, что хотят сохранить память о местной достопримечательности.

Мария мечтала о тату еще в школе.Фото: Мария Трапезникова

Студентка УрФУ Мария долго мечтала о татуировке и еще в школе хотела «набить» изображение телебашни. А когда ее снесли, подумала, что это точно знак. После этого девушка сразу отправилась в салон.

- С телебашней у меня связано очень много личных историй, я даже пару раз пыталась забраться на нее. А так, первая татуха должна была быть связана с Екатеринбургом и Уралом в целом. Через пару месяцев после сноса телебашни, я, так сказать, увековечила ее на своем теле. Для меня телебашня - это главный символ Екатеринбурга и Урала, не считая Уральских гор, - объяснила девушка.

Покреативничали на своем теле не только местные, но и приезжие туристы. Роман Лазарев, повар из Санкт-Петербурга, побывал в уральской столице почти через месяц после сноса. Впечалившись рассказами екатеринбуржцев о местной достопримечательности, мужчина набил на память тату вышки. Рисунок недостроя теперь красуется у Романа на плече.

Фото: соцсети Романа Лазарева

СДЕЛАЛИ МЕРЧ И АРТ-ОБЪЕКТ

Недостроенная телебашня была фишкой города. Почему бы и не использовать это на пользу. Туристам, которые приезжают в Екатеринбург, предлагают огромный выбор сувениров связанные с ней. Открытки, кружки, футболки – товары на любой вкус. Больше всего такой атрибутики можно найти в сувенирном магазине «Ельцин Центра».

Открытка с башней. Фото: инстаграм магазина "Ель"

Оставить на память телебашню решил уличный художник Рома Инк. Год назад парень разрисовал фасад пятиэтажного дома на Уктусе. Впечатляющий арт-объект находится на Щербакова 5/2.

Через год на фасаде пятиэтажного дома появилось графитти. Фото: Рома Инк

НЕДОСТРОЕННЫЙ НЕДОСТРОЙ

Создать памятник разрушенной в Екатеринбурге телебашне решил и Уральский скульптор Роман Кашин. По его словам, увековечить знаменитый «недострой» его побудил опрос, который он сам же и организовал. У себя на страничке в facebook Роман задался вопросом, нужен ли памятник, посвященный телебашне. Из 110 человек, 104 высказались «за».

Уральский умелец планировал создать башню высотой в пять метров, но за два года проект почти не сдвинулся с места.

- Закончить скульптуру у меня не получилось. Не хватает времени на это. Я построил двухметровую башню, на этом все и остановилось, - рассказывает Роман.

Скульптура башни осталось незаконченой. Фото: предоставлено Романом Кашиным

Завершить памятник Кашин все-таки планирует. Создает телебашню за свои средства. Пока недостроенная копия стоит у скульптора во дворе его мастерской.

А вот полуметровые статуэтки башни продаются у Романа хорошо. Их можно купить у скульптора, связавшись с ним в facebook. Возможно, так получится скорее башню достроить, хотя бы копию.

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Снос телебашни в Екатеринбурге 24 марта 2018 года: онлайн-трансляция. Корреспонденты «КП» ведут прямую трансляцию с места событий. Следите за сносом телебашни в Екатеринбурге на нашем сайте (подробности)