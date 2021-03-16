Готовили серию взрывов, спонсировали ИГИЛ*: в Екатеринбурге решат судьбу банды, обвиняемой в терроризме

Большинство улик нашли в гараже одного из обвиняемых. Фото: СК РФ

Центральный окружной военный суд, расположенный в Екатеринбурге, начал рассмотрение уголовных дел против пяти жителей ХМАО. На скамье подсудимых – Натик Джабиев, Эдуард Амиров, Альберт Ильясов, Роберт Хабибуллин и Ильмир Хамитов.

По версии следствия, именно Джабиев был вербовщиком остальных в региональную ячейку ИГИЛ* под названием «Нижневартовский джамаат» с последующим финансированием террористов. Задержание прошло при силовой поддержке спецназа ФСБ осенью 2019 года. С того же момент пятерка находится в СИЗО.

- Мужчины осуществляли на территории города Нижневартовска запрещенную деятельность, направленную на идеологическую обработку и склонение граждан к участию в деятельности террористической организации, финансирование терроризма, пропаганду идеологии и оправдание терроризма. Участие в деятельности террористической организации влечет безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет, - сообщили в СУ СКР по ХМАО.

При обыске у предполагаемых террористов нашли экстремистскую литературу, флаг ИГ*, пистолет с патронами и гранату. Кроме этого силовики изъяли карту Нижневартовска с красными отметками. Следователи уверены, что таким образом группировка выбирала места для терактов.

Как рассказал «Комсомолке» адвокат Андрей Володин, представляющий интересы Альберта Ильясова, все обвинения построены на показаниях засекреченных свидетелей.

- На данный момент у обвинения нет никакой конкретики, и нам совершенно непонятна сущность предъявленного обвинения, - рассказывает Андрей Володин. - Конечно, все мы против терроризма. Но в данном случае следствие совершенно не выяснило ряд обязательных обстоятельств, без установления которых дело нельзя передавать в суд. В частности, когда была сформирована так называемая ячейка ИГИЛ*. Суждения о финансировании терроризма, распространении исламистской литературы и прочие выдумки не раскрыты: нет ни реквизитов денежных переводов, ни сумм, ни получателей этих средств, только представьте такое. При всем этом следствие говорит, что деньги пошли на терроризм, что в очередной раз наводит на убеждение о безосновательности обвинений и их абсурдность. Не названа ни одна книга - как можно судить о том, запрещена она или нет, если мы до сих пор не понимаем, о какой именно литературе идет речь.

Согласно обвинительному заключению, Ильясов и Ильмир Хамитов указаны, как напарники, которые готовили нападение на автомобиль Infinity заместителя главы Нижневартовска Николая Лукаша.

-Буквально каждый вывод обвинения лишен конкретики, логики и здравого смысла, и более того, не подтвержден никакими доказательствами. Обвинительное заключение похоже на некий художественный текст, без той конкретики, которую требует уголовно-процессуальный закон. Право на защиту всех обвиняемых существенно нарушено. Все доказательства обвинения строятся на заявлениях шести человек, так называемых «засекреченных свидетелей», чьи имена не называются, - отметил адвокат Андрей Володин.

Защитники намерены добиваться полного оправдания всех фигурантов уголовного дела.

Напомним, что весной прошлого года на окраине Екатеринбурга были уничтожены трое террористов ИГИЛ*, которые планировали серию взрывов в столице Свердловской области.

* запрещенная на территории РФ организация – прим.ред.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Планировали взрывы на Уралмаше»: Что известно о террористах, которых уничтожили в Екатеринбурге. Все они были гражданами РФ (подробнее)