В конце первого тайма был удален защитник хозяев Игорь Смольников. Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Хозяевам удалось забить быстрый гол уже 12-й минуте, когда Шапи Сулейманов пробил после подачи с левого фланга. Ярослав Годзюр с ударом в упор справился, но нападающий «Краснодара» был первым на добивании и открыл счет. Уже через три минуты «Урал» мог счет сравнять, но Погребняк из убойной позиции пробил прямо в юного голкипера Станислава Агкарцева.

На 26-й минуте Игорь Смольников увидел перед собой «горчичник» за фол на Эрике Бикфалви, а уже через 10 минут отправился в раздевалку. Сергей Карасев удалил игрока «быков» за удар Отмана Эль-Кабира сзади.

Молодой вратарь хозяев Агкарцев провел матч на хорошем уровне и несколько раз выручил свою команду. Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Второй тайм начался с подавляющего преимущества «Урала», команда Мурада Мусаева была вынуждена всем составом отойти на свою половину поля. На 52-й минуте Рафал Августиняк сделал счет равным – поляк классно пробил из-за пределов в штрафной, а мяч нырнул в ближний нижний угол ворот Агкарцева. Через семь минут полузащитник вновь вписал свое имя на табло – шестой номер «Урала» блестящим ударом с 15 метров поразил правый угол, круглый залетал в сетку от штанги. 1:2.

Спасать игру своей команды вышли Тонни Вильена, Вандерсон и Реми Кабелла, к натиску такой группы атаки коллектив Юрия Матвеева оказался не готов. За считанные минуты до конца основного времени Кабелла головой переправил мяч в ворота после скидки Вильены. 2:2.

Лучшим игроком матча был признан Рафал Августиняк. Теперь «Урал» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице и имеет пять очков форы от зоны стыковым матчей. «Краснодар» же на восьмой позиции, имея в активе 31 очко.

Напомним, что в последний день трансферного окна «Урал» остался без основного вратаря Ильи Помазуна, который в экстренном порядке вернулся из аренды в ЦСКА.