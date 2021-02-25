Илья Помазун провел за екатеринбургский клуб 17 игр, в которых сделал 51 сейв. Фото: пресс-служба ФК «Урал»

За три дня до возобновления чемпионата России по футболу «Урал» остался без своего основного стража ворот Ильи Помазуна. Все дело в том, что воспитанник ЦСКА возвращается в родной клуб. Причина – положительный тест на коронавирус у капитана армейцев Игоря Акинфеева и второго голкипера Игоря Торопа.

Судя по всему, именно Помазун будет защищать ворота ЦСКА в субботнем матче с «Локомотивом».

- После кубкового матча со «СКА-Хабаровск» капитан ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев почувствовал небольшое недомогание с признаками ОРВИ. Наш вратарь был изолирован от команды, находится под контролем врачей клуба, которые в данный момент проводят необходимые обследования, - говорится в заявлении ЦСКА.

«Урал» остался без одного из лучших игроков в последний день трансферного окна. Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Информацию о возвращении Помазуна из аренды «Комсомолке» подтвердил источник в «Урале».

- Пришла беда откуда не ждали. Забрали парня ради двух игр! Все же понимают, что через две недели Илья снова сядет в глубокий запас, - отметил инсайдер «КП». - Сейчас клуб экстренно ищет замену Помазуну.f

Отметим, что в текущем сезоне Помазуну удалось стать игроком стартового состава в «Урале». За 17 игр первого круга 24-летний вратарь совершил 51 сейв.