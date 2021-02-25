Из уголовника в блогеры: уралец пел песни о полицейских в TikTok вместо исправительных работ

Фото: предоставлено пресс-службой ГУФСИН по Свердловской области

Сотрудникам отдела розыска управления ГУФСИН в Свердловской области пришлось схитрить, чтобы найти осужденного. За кражу сотового телефона уральца приговорили к исправительным работам с удержанием 5% в доход государству, однако мужчина пропал. По адресу, который указал в личном деле, не появлялся, не отмечался и на телефон не отвечал. Вот и пришлось в декабре 2020 года инспекторам объявить свердловчанина в розыск.

Сотрудники розыска вышли на след осужденного, но только в соцсетях. Под видом симпатичной девушки правоохранители написали ему «Вконтакте».

- Сотрудники отдела розыска вели с ним переписку целый месяц, после чего осужденный пригласил «девушку» приехать к нему в гости в село Некрасово Белоярского района, - рассказывают в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Оказалось, что мужчина активно ведет свою страничку в TikTok. Блогер пел «блатные» песни о полицейских и очень гордился этим. Чем часто хвастался в переписке со своей новой знакомой. Через месяц девушка пообещала, что приедет к новому возлюбленному. Но, к сожалению, на автобусной остановке, куда он пришел ее встречать, его ждало разочарование - вместо нее приехали оперативники, которые его задержали.

- Хобби у меня такое, записывать песни в TikTok. Прошу прощения за эти песни, которые я выкладывал и которые обидели представителей правоохранительных органов. Обязуюсь, что такого больше не повторится, - извинялся тиктокер-уголовник.

Но мольбы осужденного не помогли. Наказание все-таки пришлось понести и вместо исправительных работ, теперь мужчина проведет шесть месяцев в колонии общего режима.

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