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Происшествия

Приставлял к горлу нож: екатеринбуржец, который держал в заложниках девушку, избежит «уголовки»

Помимо этого, мужчина облился воспламеняющейся жидкостью и угрожал сжечь себя и заложницу
Евгений СТОЯНОВЕвгений СТОЯНОВ
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