Происшествия 24 февраля 2021 11:50

Приставлял к горлу нож: екатеринбуржец, который держал в заложниках девушку, избежит «уголовки»

Помимо этого, мужчина облился воспламеняющейся жидкостью и угрожал сжечь себя и заложницу