Приставлял к горлу нож: екатеринбуржец, который держал в заложниках девушку, избежит «уголовки»

27-летний екатеринбуржец, который захватил в заложники женщину в ее собственной квартире, может избежать уголовной ответственности. Напомним, преступление произошло в августе прошлого года. Женщина возвращалась домой по Восточной. За ней увязался незнакомец. В районе дома по адресу Шарташская,25, неизвестный напал на девушку и приставил к ее горлу нож. Затем он затащил ее в квартиру, где продолжал угрожать пневматическим пистолетом и ножом. Кроме того, нападавший облил себя воспламеняющейся жидкостью и угрожал самосожжением.Незваный гость удерживал девушку с вечера 8 августа. Освободить хозяйку квартиры удалось лишь на следующий день прибывшим на место полицейским. Стражи порядка выбрали удачный момент и забрали нож, который был представлен к горлу девушки.- Согласно заключению комиссии экспертов, мужчина страдает хроническим психическим расстройством в форме параноидной шизофрении, ввиду чего по своему психическому состоянию представляет социальную опасность для себя и окружающих, - рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.В ведомстве считают, что мужчине необходима принудительная психиатрическая помощь в стационаре. Соответствующее решение должен принять Кировский районный суд.