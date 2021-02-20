Через день после того, как в Екатеринбурге большевики расстреляли Царскую семью, похожее случилось и в Алапаевске – здесь была убита сестра императрицы Елизавета Федоровна, а также пять князей из дома Романовых и близкие к ним люди: келейница Елизаветы Федоровны и управляющий делами одного из князей. Событие это в истории нашей страны громкое. И познакомиться с его историей с каждым годом желает все больше туристов, как российских, так и зарубежных.И чтобы туристам было проще добраться из Екатеринбурга до Алапаевска, в Свердловской области был запущен специальный поезд, который состоит из локомотива и всего одного вагона. Его называют Императорским. И сегодня, 20 февраля, у него была генеральная репетиция – в свой первый маршрут туристический спецпоезд отправился не с туристами, а с журналистами.КРЕСЛА, КАК В САМОЛЕТЕ. В ПОДЛОКОТНИКЕ АУДИОГИДВагон встречает нас на первом пути железнодорожного вокзала Екатеринбурга. Весь он серого цвета, а над окнами тянется крупная надпись «Императорский маршрут», украшенная короной.На входе проводники пирометром измеряют температуру и просят надеть маски. От обычных вагонов, что колесят по путям Свердловской области, он отличается комфортом. Во-первых, сам вагон новый.- Во-вторых, он экскурсионный, самолетного типа, - рассказывает Марина Артамонова, старший проводник, встречающая нас на входе.На самолет, на самом деле, мало похоже. Единственное сходство – кресла. Они откидываются назад до состояния, когда можно чуть ли не лежать, а из спинки кресла, что впереди тебя, можно выдвинуть подставку для ног и столик для еды. То есть, действительно как в самолете.В остальном же это просто новый вагон, какие сейчас ездят по Свердловской области. Над рядами кресел расположена полочка для багажа. В начале вагона стоит титан с кипятком, куда уж без него. В конце вагона – туалет. Причем даже два. Один для всех – и мужчин, и женщин.Другой, более просторный, для инвалидов. Также для людей с ограниченными возможностями рядом оборудовано отдельное купе с креслом, столиком, двумя кроватями и несколькими кнопками для вызова проводника на стенах. Под потолком в самом вагоне расположены экраны. Правда, пока на них показывают лишь рекламу разных туристических маршрутов по Уралу.Но есть здесь кое-что, чего в простых, даже новых, вагонах не встретишь. Во-первых, в кресло вмонтирована панель с кнопками и разъемом для наушников (они прилагаются к каждому месту, - Прим. Ред.).Если подключить их – услышишь лекцию аудиогида о строительстве Императорских поездов в дореволюционной России, а также о том, что случилось с Романовыми в Алапаевске. По задумке, эта речь будет продублирована также на английском и китайском языках для зарубежных туристов, но пока, сколько канал ни переключай – везде русская речь.Еще здесь есть фотозона. Одна из стен покрыта фотообоями с изображением того, как на самом деле выглядел дореволюционный императорский вагон больше 100 лет назад. Рядом на вешалке висят костюмы жителей дореволюционной России, будто позаимствованные из костюмерной театра.Мужчины могут одеться проводником с зеленой фуражкой, или джентльменом в пальто и с котелком. Для женщин есть костюмы горожанки и гимназистки.Первое время пока мы ехали, все наряжались в них и фотографировались. Потом к костюмам уже никто не прикасался.Кстати, возможно в будущем этот момент исправят, но пока все костюмы одного размера. Поэтому у нас в вагоне нашлись широкоплечие молодые люди, которым пальто джентльмена жало в плечах и боках, а также невысокие девушки, у которых платье гимназистки плелось по полу.- Вагон - это особая заслуга и правительства области, и Свердловской железной дороги и Свердловской пригородной компании и министерства транспорта – он был приобретен в лизинг, - рассказал Евгений Копелян, заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области. - Пришлось согласовать отдельную сетку движения для него. Составили график на весь год. Будет 34 поездки. Затем, в зависимости от востребованности, будем пересматривать частоту маршрута.ГИГАНТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКАТУЛКА И ПОЮЩИЙ ГРАФИН С СЕКРЕТОМОбычный состав от Екатеринбурга до Алапаевска едет больше четырех часов. Этот же двигался почти без остановок (было всего две технических, ровно на минуту – выйти на улицу, чтобы покурить, не успеешь, - Прим. Ред.) и поэтому доехал до Алапаевска примерно за 2,5 часа.На железнодорожном вокзале нас встретили караваем с солью, отщипнуть от которого предлагалось под песни народного хора в национальных костюмах. Затем всех, кто ехал в вагоне, а это 44 человека, посадили в большой экскурсионный автобус и повезли по городу.Первая остановка – дом, в котором жил всемирно-известный композитор Петр Ильич Чайковский. Это шикарный каменный особняк в самом центре Алапаевска, превращенный в музей. Но есть нюанс – знаменитый композитор Чайковский жил тут только около 15 месяцев после своего рождения. Это жилье выделили его отцу, Илье Петровичу, который занимал высокий пост – управлял всем алапаевским горным округом.- В этом доме семья горного инженера Ильи Петровича Чайковского прожила три года, - рассказывает Олег Костромин, экскурсовод Алапаевского дома-музея Петра Ильича Чайковского. - Они приехали сюда весной 1849 года. Сам Илья Петрович дожил до 85 лет и внес большой вклад в дело совершенствования производства на алапаевском металлургическом заводе.Кстати, за свою жизнь он был трижды женат. Композитор Чайковский – сын от второго брака. В последний раз его отец женился в 70 лет. Половина дома-музея рассказывает как раз о том, как Чайковские жили здесь и чем увлекались. Любили они, например, приглашать гостей и танцевать. Об этом напоминает музыкальный орган родом из середины XIX века. По сути, музыкальная шкатулка размером с фортепьяно.- Специально обученный человек вставал сбоку органа и крутил ручку. Механизм внутри оживал, и изнутри звучала музыка. Всего было записано 40 мелодий, - объясняет Олег Костромин. – Чтобы музыка звучала громче, внутрь ставили емкость с водой. Илья Петрович любил танцевать, но чтобы танцевать долго, крутить эту ручку тоже приходилось долго.Еще три комнаты отведены под старинные музыкальные инструменты разных народов мира. Причем коллекция богатая. Кроме шуток, съездить в Алапаевск можно уже только для того, чтобы посмотреть ее. Здесь много раритетных музыкальных шкатулок и разных старинных гуслей, гитар, фисгармоний... Есть, например, музыкальный графин. Абсолютно пустой, стеклянный. Смотришь, и не понимаешь, откуда музыка льется.- В подставке графина спрятан механизм, а вот ключик, которым его заводят, - показывает секрет экскурсовод.ОЖИВШИЕ «МАНЕКЕНЫ» В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ ОДЕЖДЕСледующая остановка – Напольная школа. То самое кирпичное здание, в котором большевики и держали членов дома Романовых незадолго до убийства. Свою школьную функцию здание давно не выполняет – целиком отдано под музей.Старинные фотографии и предметы дореволюционного быта и оружия здесь расположены чуть ли не на каждой стене.Каждая комната посвящена одному из алапаевских узников. Что любопытно, когда заходишь в комнату, актеры, переодетые в членов дома Романовых, сразу начинают разыгрывать небольшую сценку из их жизни. Причем до начала сценки они стоят или сидят до того неподвижно, что первое мгновение кажется, будто перед тобой манекены в старинной одежде. А потом они вдруг как оживут…- Гости Императорского маршрута будут видеть эти сценки постоянно, - рассказывает Юлия Аникеева, режиссер Православного исторического театра. - Это фрагменты спектакля «Алапаевское покаяние». Причем каждый раз сценки будут меняться. В следующие выходные, например, тем, кто приедет, покажем, как алапаевские узники праздновали, несмотря на заточение.СТАРЕЙШАЯ УЗКОКОЛЕЙКА РОССИИОрганизаторы тура сразу предупреждают, что не все места, которые осмотрят туристы Императорского маршрута, будут касаться именно судьбы алапаевских узников. Вторым таким местом, после музея Чайковского, стал музей Алапаевской узкоколейной железной дороги.Но тут авторы программы объясняют, что создавалась узкоколейка во времена правления Николая II и не в последнюю очередь благодаря его решениям. Да и просто сама по себе она довольно примечательная, из-за чего проезжать мимо нельзя.Во-первых, она самая старая в России – была построена еще в 1895 году, чтобы возить металл для местного завода, и работает до сих пор (правда, сейчас уже для туристических нужд и сообщения с удаленными лесными поселками, - Прим. Ред.).Во-вторых, она долгое время была одной из самых длинных в мире. В лучшие свои годы, а это 60-70-е, длина ее путей была 620 километров (сейчас только 177 км, - Прим. Ред.). В третьих, здесь до сих пор можно прокатиться на вагонах, сделанных еще в XIX веке. Один из них сегодня возит туристов до станции Синячиха, где находится музей-заповедник деревянного зодчества.- Этот вагон создан в 1898 году. Для Императорского маршрута его лишь немного модифицировали – столики между сиденьями добавили и немного красоту навели. Сами же сиденья и все остальное – с тех самых времен, - рассказала Галина Овчинникова, экскурсовод музея.Даже система обогрева в вагоне чисто дореволюционная – труба, тянущаяся над головой вдоль стен.ШАХТА, В КОТОРУЮ СБРОСИЛИ ТЕЛА АЛАПАЕВСКИХ МУЧЕНИКОВСтоит этот тур 2 590 рублей за человека. И в стоимость входит довольно плотный обед в одном из кафе города из трех блюд. Туда мы и направились после узкоколейной дороги. Касательно еды, организаторы маршрута говорят, что в будущем еще и в сам поезд можно будет заказать ланчбокс с бутербродами. Но за дополнительную плату. Из бесплатного в нем – кипяток в граненых стаканах в подстаканниках (А вот за заварку или за пакетик кофе, например, нужно будет заплатить, - Прим. Ред.)После обеда, пожалуй, главная точка маршрута – посещение той самой шахты Межной, в которую большевики сбросили еще живых членов дома Романовых. Ехать от города туда на автобусе минут 20.Вокруг лес и здания Мужского монастыря во имя Новомученников и исповедников Российских. А сама шахта выглядит сейчас примерно так же, как и шахта на Ганиной Яме в Екатеринбурге, куда большевики также пытались сначала спрятать тела Николая II, его родных и близких.То есть, буквально, это довольно большое углубление в земле, оборудованное оградой и смотровой площадкой. Но так она выглядит лишь сейчас, спустя больше 100 лет после трагедии. А тогда это была именно шахта.- В те годы она была разработана до отметки в 57 метров, после чего ее забросили, так как выяснилось, что глубже находится подземное озеро, занимающее огромную площадь. Оно и сейчас под нами, - объясняет иеромонах Серафим Шанин, заместитель настоятеля монастыря по общим вопросам. - Раз шахта была заброшена, то ее и решили использовать, чтобы на следующий день после убийства сюда никто не пришел и людей не обнаружил.Трое суток на дне шахты члены дома Романовых мучились от ран, голода и холода, после чего скончались. Их тела подняли лишь спустя три месяца, когда армия Колчака отвоевала у большевиков окрестности Алапаевска.- Тела подняли и обнаружили в пищеводах землю, - рассказывает Серафим Шанин. – Но я думаю, что они не кушали ее. Без еды ведь человек три дня, скрипя зубами, прожить может. А вот без воды – нет. Тут подземное озеро, влажная земля. Беря землю в рот, они пытались попить. Так она и попала в пищевод.БИЛЕТЫ РАСКУПЛЕНЫ ДО МАЯПоследний пункт поездки – Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства. Уникальность его в том, что он располагается прямо внутри действующей Спасо-Преображенской церкви, которая сама по себе уникальна тем, что у нее девять главок на вершине. Таких церквей в России всего четыре.К поезду мы вернулись в половине седьмого вечера, после чего еще два с половиной часа ехали в Екатеринбург. К этому времени на улице стемнело, так что смотреть в окно по дороге назад было не на что. Впрочем, организаторы говорят, что билеты на маршрут раскуплены до мая. А к тому времени по вечерам будет уже светло.КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА ТУРВсю информацию о туре можно узнать на сайте \\"императорскиймаршрут-урал.рф\\".Также можно позвонить по телефону: +7(343)310-16-21ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗачем большевики инсценировали в Алапаевске побег царской семьи, прежде чем казнить ее?Журналистам «КП» стали известны новые подробности пребывания родственников Романовых на Урале (Подробнее)Как царский кокер-спаниель отомстил большевикам за убийство Николая II«Комсомолка» выяснила, что стало с царскими собаками, которые находились в доме Ипатьева в ночь расстрела Романовых. (Подробнее)Раскопкам на месте дома Ипатьева 20 лет: под комнатой, где расстреляли Николая II, археологи нашли могилу женщины с младенцемСейчас на этом месте стоит знаменитый Храм-на-Крови (Подробнее)