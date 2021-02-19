Не успели екатеринбуржцы оправиться от масштабных снегопадов и плохой уборки улиц, как город поразила новая напасть. Улицы уральской столицы покрыла плотная ледовая корка. Причем горожане жалуются, что ситуация со льдом на тротуарах одинакова во всех районах города!«ЕКАТЕРИНБУРГ ПРЕВРАТИЛСЯ В ГИГАНТСКИЙ КОТОК»- Екатеринбург превратился в гигантский каток. Я не знаю, чем занят новый мэр, но учитывая большое количество жалоб только в социальных сетях, мог бы обратить внимание. Я не припомню, чтобы в прошлые годы было так скользко на улицах города. Ты идёшь и стараешься устоять на ногах, как ходят пенсионеры - страшно представить. Люди держатся за стены зданий, обращаются к другим, кто может помочь устоять на ногах, падают, - написал один из пользователей в паблике «Интересный Екатеринбург» во «Вконтакте».Администраторы сообщества призвали подписчиков высказать свое мнение о коварной наледи, атаковавшей город. Ответы не заставили себя ждать.- Куйбышева от Московской до 8 Марта. Можно на ледянке по тротуару доехать за три минуты, - пошутила подписчик по имени Евгения.Некоторые пользователи отметили, что наиболее рационально двигаться по тротуарам, надев коньки или альпинистские кошки.- Фрунзе-Серова. Вчера пируэты выписывал на тротуаре. На девять баллов выполнил элемент, - поделился Артем.- У нас на «Компреке» будто ледовое шоу по всему району, - вторит другой подписчик.Также екатеринбуржцы делятся страшилками о том, как коварная наледь стала причиной травм.- Академика Шварца. Вчера женщина при мне получила черепно-мозговую травму, - поделился один из подписчиков.Другой пользователь рассказал о вчерашнем падении рядом с Шарташским рынком, от которого «потемнело в глазах». На мужчине был рюкзак, он сберег его от удара головой о тротуар.«ПРИ ВЫСОКИНСКОМ ТАКОГО НЕ БЫЛО»Немало и тех, кто связывает плохую очистку тротуаров от наледи с работой новоизбранного мэра Екатеринбурга, мол, при предыдущих градоначальниках такого не было.- Никогда не думал, что такое скажу, но при Высокинском такого не было. Видимо, каждый новый мэр стараться переплюнуть предыдущих по косякам, - поделился мнением Вадим.Некоторые считают, что плохая чистка улиц от наледи связана с тем, что подопечные мэра не ездят на общественном транспорте и советуют Алексею Орлову обязать подчиненных перестать пользоваться личными и служебными авто.- На сайте мэрии есть электронная приёмная. Можно туда обращение написать. Рассматривается в течение 30 дней. Очень удобно - придёт ответ, когда всё уже растает само. Мэрии за уборку в этом году твёрдая «1», – говорит подписчик по имени Александр.Отметим, что горожане пишут посты о плохой борьбе с наледью и в Facebook. Вот некоторые, которые показались нам любопытными.- Сюжет, достойный Стивена Кинга. В городе исчезли дворники. Похоже, это единственная причина, по которой каждый екатеринбуржец, выходя на тротуар, чувствует себя коровой на льду. Не упасть почти невозможно. Даже на улицах «центрее» некуда: Ленина, Малышева, Первомайская, - высказался об уборке улиц главный редактор «Эха Москвы» в Екатеринбурге Максим Путинцев.Кинокритик Андрей Кулик и вовсе предположил конспирологическую теорию.- Тротуары этой зимой в Екатеринбурге - орудие уничтожения. В мэрии приняли какой-то секретный план по истреблению пешеходов? – пошутил кинокритик.МЭРИЯ УВЕРЯЕТ, ЧТО ДОРОЖНИКИ РАБОТАЮТ КРУГЛОСУТОЧНО«КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием по поводу плохой уборки улиц от наледи в мэрию.- Дорожно-эксплуатационные службы всех семи административных районов города по поручению Главы Екатеринбурга Алексея Орлова круглосуточно занимаются уборкой и вывозом снега с дорог и улиц уральской столицы, приводя их в нормативное состояние, а также чистят от наледи пешеходные зоны, - рассказали в администрации Екатеринбурга.Также в мэрии привели статистические данные. Например, днём 18 февраля 2021 года для уборки улиц от снега и гололеда были задействованы 177 единиц техники и 374 дорожных рабочих. Всего было утилизировано 4 211 тонн снега. - Борьба с наледью на проезжей части дорог, уборка и подсыпка тротуаров и пешеходных зон также в приоритете службы благоустройства. В частности, за минувший день механизаторы районных ДЭУ для предотвращения гололёдных явлений на дорогах и тротуарах города рассыпали 17 тонн реагента и почти 45 тонн мелкой щебёнки, - уточнили в мэрии.Также работа по устранению сюрпризов погоды продолжалась и в ночь с 18 на 19 февраля. Для расчистки коммунальщики вывели на улицы 283 единицы спецтехники и 108 рабочих. За ночь на полигоны отправили 8 тысяч 782 тонны снега, а на дороги и тротуары высыпали 39 тонн противогололёдных материалов и 95 тонн мелкофракционного щебня.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Много снега - это хорошо для урожая»: Алексей Орлов ответил на критику о плохой уборке снега в ЕкатеринбургеПо словам врио мэра, нужно искать плюсы во всем, в том числе и обильных осадках (подробнее)