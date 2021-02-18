ФСБ нагрянула с обыском в администрацию Среднеуральска

Обыски проходят в рамках двух уголовных дел Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром, 18 февраля, сотрудники свердловской УФСБ нагрянули с обысками в администрацию Среднеуральска.

Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник правоохранительных органах, обыски проходят в рамках двух уголовных дел – о служебном подлоге и мошенничестве.

- В мэрии были трудоустроены «мертвые души», на которые регулярно начислялись зарплаты, - уточнил наш собеседник.

Он добавили, что эти нарушения относятся к периоду, когда главой Среднеуральска был Андрей Зышляпин. В начале нынешнего года он ушел в отставку, а его пост временно занял бывший вице-мэр Екатеринбурга Александр Ковальчик.

В пресс-службе УФСБ подтвердили, что сотрудники их ведомства проводят проверку в администрации Среднеуральска, но за более подробными комментариями попросили обратиться в Следственный комитет. Там пока от комментариев воздерживаются.

Напомним, недавно ФСБ проводила обыски в Утром, 18 февраля, сотрудники свердловской УФСБ нагрянули с обысками в администрацию Среднеуральска.

Напомним, 10 февраля ФСБ нагрянула с обысками в ДЭУ Кировского района Екатеринбурга. Силовики задержали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере руководителей эксплуатационного управления, а также руководителя отдела благоустройства района.