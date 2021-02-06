Хулиган, который в страхе держит целую школу в Екатеринбурге, забросал завуча петардами

Мальчик еще не окончил начальную школу, но уже стал «грозой» школы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Девятилетний Сережа Сорокин (имя и фамилия изменены, - Прим. Ред.) не так давно «прославился» на весь Екатеринбург, как хулиган, который держит в страхе 74-ю школу. По словам родителей других детей, он регулярно приносил с собой на занятия нож, либо заточку из карандаша, постоянно дрался с другими детьми и даже ранил учительницу. Приструнить третьеклассника никто не мог. Отчаявшиеся педагоги лишь подавали в отставку один за другим — за два года в классе хулигана сменилось четыре классных руководителя.

Ситуацией заинтересовались в Следственном комитете. А в Департаменте образования объявили, что пока правоохранительные органы разбираются, к ребенку прикрепят персонального наставника, который будет буквально сидеть с ним за партой во время уроков. Однако, похоже, педагогического эффекта это не возымело. Родители учеников 74-й школы вновь бьют тревогу — мальчик снова напал на взрослого, в этот раз на завуча.

- Дети нам рассказали, что в пятницу он бросал в завуча петарды, - рассказывает мама одного из детей. - Его сначала в кабинет к директору забрали, но потом что-то случилось и он убежал оттуда и спрятался в кабинете английского языка. В итоге в школу вызвали Росгвардию, они прошли в этот класс и забрали его оттуда. Посадили в машину. Директор школы поехала вместе с ним в качестве сопровождающего.

Сами родители отмечают, что когда они попытались узнать более подробно о случившемся, в школе им отказались что-либо рассказывать.

- Я так скажу, школа замолчала и не стала ничего нам говорить вообще, она родителей не оповещает. Обо всем узнаем только от детей, - продолжает мама одного из учеников. - После того, как была шумиха в прессе, наступило на какое-то время затишье. Драк стало меньше чуть-чуть. Но драки кончились, а петарды начались.

Родители не раз жаловались на драки, которые устраивал маленький хулиган с их детьми. Фото: кадр с видео Екатерины Моисеевой

В полиции Екатеринбурга подтвердили произошедшее, а также пояснили, что законного представителя мальчика после случившегося привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

- С самим мальчиком была проведена профилактическая беседа, - поясняют в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.

Добавим, что ранее в городском департаменте образования объяснили, почему ребенка с проблемным поведением нельзя отстранить от занятий — это незаконно. А направить в класс «коррекции» его можно только по решению суда.

- С прошлого сентября у ребенка начались проблемы в плане отклонений в поведении, - объясняла «КП-Екатеринбург» Ольга Бабченко, заместитель начальника департамента образования администрации Екатеринбурга. - Для принудительного направления на комиссию у школы нет полномочий.

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