Хулигану, который держит в страхе целую школу, выделили персонального наставника

В прошлом году Сережа ранил молодую учительницу ножом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ситуация вокруг 9-летнего хулигана Сергея Сорокина (имя ребенка изменено – прим. ред.) из Екатеринбурга, который терроризирует целую школу, сдвинулась с мертвой точки. После шумихи в прессе к расследованию инцидента подключился Следственный комитет и прокуратура.

Но пока гнев родителей не утихает – мальчик по-прежнему ходит в школу. А значит опасность для других учеников сохраняется. «Комсомолка» обратилась за разъяснением в городской департамент образования, чтобы чиновники подробно объяснили происходящее.

Как выяснилось, у школы нет полномочий отстранять детей от занятий или направлять в классы «коррекции». В первом случае – это незаконно, во втором – необходимо решение суда.

Если еще в прошлом учебном году за воспитание Сережи отвечал отец, то сейчас это бремя легло на плечи его бабушки. Семья зарегистрирована как неблагополучная и стоит на учете.

- С прошлого сентября у ребенка начались проблемы в плане отклонений в поведении. Он стал проявлять агрессию по отношению к другим ученикам и учителям. Отца пригласили на беседу, предложили вывести его сына на индивидуальное обучение. Так продолжалось до наступления пандемии коронавируса. На карантине мальчик, как и все другие дети, учился дистанционно дома, - рассказала «КП» исполняющая обязанности начальника департамента образования администрации Екатеринбурга Ольга Бабченко.

Но с нового учебного года законные представители выразили несогласие с индивидуальной программой обучения. Мол, мальчику нужно учиться общаться со сверстниками.

- Мальчик приступил к обучению, но продолжал демонстрировать агрессию. Недавно выяснилось, что теперь интересы ученика представляет его бабушка. Что случилось с отцом неясно. От обследования ребенка она отказалась. Для принудительного направления на комиссию у школы нет полномочий. Сейчас мы ждем действий от правоохранительных органов. До этого момента к нему будет прикреплен тьютер (персональный наставник – прим.ред.), который будет сидеть с ним за партой во время уроков, - добавила Ольга Бабченко.

По словам родителей одноклассников Сережи, отец ребенка оказался в местах лишения свободы. Но, возможно, сам мальчик об этом не знает. В школе он говорит другим детям, что «папа уехал в командировку и работает в «Газпроме».