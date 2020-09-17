Следственный комитет заинтересовался ситуацией с третьеклассником, терроризирующим школу в Екатеринбурге

На малолетнего хулигана родители других учеников написали коллективное заявление Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет Свердловской области начал проверку ситуации с третьеклассником, терроризирующем школу №74. Девятилетний Сережа Сорокин (фамилия и имя изменены - прим.ред) только с начала этого года избил несколько детей. Регулярно он приносит с собой на уроки нож и заточки из карандашей.

Из-за его агрессивного поведения из учебного заведения уволились четыре классных руководителя. Но отчислить из школы малолетнего хулигана не могут. Почему в образовательном учреждении оставили без внимания поведение агрессивного мальчика теперь будут выяснять следователи.

- В Екатеринбурге органами СКР организована доследственная проверка по сообщению о конфликтном поведении школьника, нарушающем права учеников и учителей, а также об отсутствии надлежащей реакции на это со стороны должностных лиц образовательного учреждения, - рассказали в СК по Свердловской области.

Родители других учеников и директор школы написали коллективное заявление на мальчика, которое уже передано в полицию. Сейчас специалисты следственного комитета опрашивают родителей пострадавших детей, преподавателей и руководство учебного заведения.

Также следователи проверят работу органов системы профилактики. Напомним, что Сережу воспитывают бабушка и дедушка. Его мама давно умерла, а отец отбывает очередной срок в колонии.