Бьет детей, ранил ножом учительницу: в Екатеринбурге объявили войну третьекласснику, который терроризирует школу

Мальчика воспитывает бабушка и дедушка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Портативная колонка, нож-бабочка и заточки из карандашей. Именно с таким арсеналом 9-летний Дима Сорокин (фамилия изменена – прим.ред) из школы № 74 Екатеринбурга берет с собой каждое утро, чтобы раз за разом угрожать своим одноклассникам по 3 «Б».

Он еще не окончил начальную школу, но уже стал местной «легендой». И ладно бы просто срывал уроки. Дошло и до поножовщины с учителем. За два года юный задира отправил в отставку четырех классных руководителей, пока никто не может справиться с его буйным нравом.

БЬЕТ ВСЕ ЧТО ВИДИТ

От воспоминаний о мальчике у юного педагога Екатерины Моисеевой мурашки по коже. Девушка всего три месяца проработала по специальности, но уволилась, не выдержав с Димой и двух четвертей.

- Мне кажется, что успела застать все его худшие проделки, - рассказывает «КП» бывшая учительница хулигана. – Меня не готовили к такому, Дима явно должен учиться в классе коррекции. Он мог в столовой облить горячим чаем другого мальчика или посреди урока встать и пойти по своим делам. Были и внезапные «концерты», когда он включал музыку на колонке. Когда он начинал драться, то просто зверел. У него были удары взрослого мужика. Настолько дикие и агрессивные. Я пыталась каждый раз оттаскивать ребят от него, но он даже не замечал этого. Бил все что видел. И ему было совсем не важно, девочка это или мальчик.

После такого опыта работы девушке пришлось пить успокоительные. Из-за стресса она похудела на 10 килограммов.

МАТЬ УМЕРЛА, ОТЕЦ – В ТЮРЬМЕ

Пообщавшись с родителями одноклассников Димы, становится понятно, что мальчик не глупый, а просто не воспитанный. Только с начала этого учебного года он избил несколько детей, а накануне утром разбил девочке телефон.

Родители давно бьют тревогу, собирают подписи. Но отчислить Сорокина не могут. Директор заявляет, что не имеет права отказать ребенку в бесплатном образовании.

- Я прекрасно помню, каким хорошим мальчиком он был в первом классе, - делится Юлия Емельянова, мама одноклассницы Димы. – Два года назад он чуть ли не лучше всех в классе читал. Но потом поведение стало просто безобразным. Моя дочка однажды дала ему отпор, когда заступилась за друга. А он почему-то не стал ее бить в ответ. В целом эта ситуация уже стала просто не выносимой, большинство родителей боятся отпускать детей в школу. Их могут избить еще до начала уроков.

Ситуацию вокруг Димы осложняет и ситуация вокруг его семьи. Мальчика воспитывает бабушка с дедушкой. Мама давно умерла, а отец отбывает очередной срок в колонии.

- Видно, что с ним занимаются дома. Но нужно держать в ежовых рукавицах, - добавляет Юлия Емельянова.

Дима (слева) уже успел избить половину учеников в своем классе. Фото: предоставлено родителями учеников школы № 74

Бабушка Димы крайне редко выходит на связь, но при этом иногда отвечает на претензии в адрес внука в родительском чате. Вот что женщина написала после недавнего инцидента, когда мальчик снова принес в школу нож.

- Никаких подачек или льгот у нас нет. Опекунских денег не получаем, но смогли собрать ребенка в школу, можем себе позволить каждое лето возить его на море, посещать спортивные секции, покупать гаджеты. Скорее это ваши дети беспризорные! Если наш «одуванчик», то ваши – «лопухи»! – написала бабушка Димы в чате родителей.

Дальше разбираться в ситуации будут полиция и городской департамент образования. Коллективное заявление от возмущенных родителей и директора уже зарегистрировали.

- В отделе полиции № 9 зарегистрировано заявление директора образовательного учреждения, где обучается несовершеннолетний. Сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних проводится проверка по данному факту. По ее итогам будет принято законное обоснованное решение, - прокомментировали в пресс-группе полиции Екатеринбурга.