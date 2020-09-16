Адская работа: молодая учительница похудела на 10 килограммов из-за стресса

От воспоминаний о мальчике у Екатерины мурашки по коже. Фото: СОЦСЕТИ

Настоящим кошмаром обернулась первая работа для 23-летней учительницы начальных классов Екатерины Моисеевой. В 2019 году жительница Екатеринбурга приняла под свое крыло 2 «Б» класс, но не знала, что в нем есть своя «знаменитость». Речь про хулигана Сережу Сорокина (имя изменено – прим.ред.).

За три месяца он несколько раз срывал уроки, избивал одноклассников и даже поранил девушку перочинным ножом.

- Он мог в столовой облить горячим чаем другого мальчика или посреди урока встать и пойти по своим делам. Были и внезапные «концерты», когда он включал музыку на колонке. Он дрался и просто зверел. У него были удары взрослого мужика. Настолько дикие и агрессивные. Я пыталась каждый раз оттаскивать ребят от него, но он даже не замечал этого. Бил все что видел. И ему было совсем не важно, девочка это или мальчик, - рассказала «КП» Екатерина Моисеева.

В ноябре педагог написала заявление по собственному желанию и ушла, разочаровавшись в профессии. Два месяца ей пришлось пить успокоительные, чтобы избавиться от стресса. Как итог – потеря в весе до 10 килограммов.