Всего силовики задержали 43 участника акции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге во время несанкционированной акции 31 января 2021 задержали подростка. Об этом «Комсомольской правде»- Екатеринбург сообщила Татьяна Мерзлякова, уполномоченная по правам человека в Свердловской области. По словам омбудсмена, несовершеннолетнего доставили в отделение полиции №9.

- Ребенка отпустили почти сразу. В полицию его доставили вместе с родителями. Дело на него будет не в суд передано, а в комиссию по делам несовершеннолетних. Комиссия, как правило, глубоко разбирается, пытается понять, что привело подростка именно на эту демонстрацию,- отметила Татьяна Мерзлякова. - Я была наблюдателем на этом митинге, представляю обе стороны. Очень серьезные провокации бывают среди тех, кто идет в колоне. Я не сторонник, чтобы кидали снежки в полицейского или летели дымовые шашки.

Помимо несовершеннолетнего во время несогласованной акции задержали еще десятки человек. По данным министерства общественной безопасности Свердловской области, всего 31 января задержали 42 участников митинга. Общее число людей, которые пришли на несанкционированное мероприятие 2 300 человек. Массовые задержания проходили под конец акции возле Дворца молодежи.

На несанкционированный митинг в Екатеринбурге пришло 2300 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщили корреспонденты «Комсомолки», полиция задержала известного в Екатеринбурге активиста – Деда Пикета. Вадим Панкратов «антинавальнист» и пришел поддержать действующую власть. Однако еще вначале шествия сотрудники МВД посадили его в автозак и увезли в отделение.

Напомним, Дед Пикет прославился во время майских противостояний за сквер у театра Драмы в 2019 году. В первые дни протестов Вадим Панкратов ударил полицейского газеткой за что попал под статью «применение насилия в отношении представителя власти».