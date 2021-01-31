Число задержанных растет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге продолжается несанкционированный митинг. Акция началась 31 января около 12 часов и через несколько минут появилась информация о первых задержанных. Как сообщил корреспондент «КП», в числе первых полиция увела мужчину в колпаке Санта Клауса, затем пенсионерку и еще нескольких мужчин.

Позже в Министерстве общественной безопасности рассказали, сколько всего участников несанкционированного митинга задержали сотрудники полиции.

- Задержано сотрудниками правоохранительных органов 43 человека, - уточнили в ведомстве департаменте информационной политики Свердловской области. - По предварительным данным МОБ, участие в акции приняли 2300 человек.

Количество участников несанкционированного митинга в Екатеринбурге - 2300 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ближе к 15:00 люди начали расходиться по домам. Однако недалеко от Дворца молодежи ОМОН массово задерживал людей. В основном это те, кто громко скандировал лозунги или пришел на несанкционированный митинг с плакатом.

Напомним, полиция Свердловской области предупреждала жителей региона об уголовной ответственности за призывы к митингу.

31 января состоялся второй несанкционированный митинг в поддержку Алексея Навального. Первый прошел 23 января, который собрал три тысячи человек, задержано было 14. После этого следственный комитет завел два уголовных дела на участников акции за применение насилия в отношении представителя власти.