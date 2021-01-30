В полиции напоминают об ответственности за призыв к участию в несанкционированных мероприятиях
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Следственный отдел по Верх-Исетскому району Екатеринбурга возбудил два уголовных дела по итогам несанкционированной акции протеста 23 января. Фигурантами дел стали парни 23 и 24 лет. Им грозит до пяти лет лишения свободы по статье 318 УК «Применение насилия в отношении представителя власти».
- Исходя из конкретных обстоятельств, следствие СКР полагает, что указанные противоправные действия были совершены подозреваемыми умышленно, в целях воспрепятствования сотрудникам полиции их законной деятельности по охране общественного порядка, - отметил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.
Представители МВД просят родителей следить, чтобы несовершеннолетние не стали жертвами вовлечения в несанкционированные акции
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В свою очередь свердловский главк полиции в очередной раз напоминает об ответственности за участие и призыв к участию в несанкционированных акциях.
- Правоохранительные органы намерены незамедлительно реагировать на правонарушения и предпринимать все необходимые меры для обеспечения правопорядка, - отметил пресс-секретарь главка Валерий Горелых.
Особое внимание силовики просят уделить несовершеннолетним, которых могут вовлечь несанкционированные мероприятия.
- Родители должны знать, что подростки более подвержены сомнительному влиянию, которое формирует радикальные взгляды и убеждения, поэтому участие в незаконных акциях может иметь для них серьезные последствия, равно как и для их законных представителей,- отметил полковник Горелых.
Добавим, что накануне сотрудница фонда Навального в Екатеринбурге была арестована на 10 суток за организацию несанкционированного митинга.
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