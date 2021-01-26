Прапорщика уволили из-за видео в Instagram. Фото: Росгвардия

Уволенная со службы прапорщик Анна Храмцова потребовала у руководства управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Свердловской области восстановить ее, а также выплатить миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Иск будет рассматривать Ленинский районный суд Екатеринбурга. Следующие заседание пройдет 28 января.

- Анна Храмцова просит восстановить ее в должности. Кроме этого требует 1 миллион рублей компенсации морального вреда, 108 тысяч возмещения зарплаты за дни вынужденных отгулов в размере, и расходы на юридическую помощь - 35 тысяч, - сообщили «КП» в пресс-службе суда.

Увольнение со службы пришлось на тяжелый период жизни Анны, недавно красавица развелась с мужем. Фото: Росгвардия

Прапорщик была уволена из-за публикации в своем Instagram видео с закрытого объекта. На кадрах видно, как один из кабинетов обрабатывается дезинфицирующим веществом. Таким образом фитоняшка нарушила запрет командующего округом на фото и видеосъемку в служебных помещениях. В начале 2019 года молодая мама стала победительницей конкурса «Краса Росгвардии», благодаря которому прославилась на всю страну. Кроме этого Храмцова является двукратным победителем чемпионата УрФО по фитнес-бикини.

В управлении Росгвардии по Свердловской области воздерживаются от комментариев по поводу предстоящего суда с бывшей «красой».

- Соблюдение условий прохождения службы обязательно для всего личного состава и предполагает персональную ответственность сотрудника, - сообщали ранее в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области.

Анна Храмцова надеется вернуться на службу, а вдобавок получить миллион Фото: Алексей БУЛАТОВ

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