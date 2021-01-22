Он более тридцати лет работал в образовании, был заместителем директора лицея 25 лет. Фото: сайт лицея имени Дягилева

В Екатеринбурге на 58-м году жизни скончался директор гимназии № 8 «Лицея имени Дягилева» Андрей Кадочников. Андрей Леонидович окончил Свердловский государственный педагогический институт по специальности математика в 1984 году. Его стаж педагогической работы был более 30 лет, из них 3 года в качестве учителя математики и 25 лет – заместителем руководителя школы. С 2013 года Андрей Кадочников руководил школой № 7, а в 2016 году возглавил «дягилевку».

- Замечательный человек и достойный руководитель. Это большая потеря для системы образования Екатеринбурга. Выражаем соболезнования родным и близким Андрея Леонидовича, - говорится в сообщении департамента образования уральской столицы.

Андрей Кадочников был отмечен знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации», Национальной премией в области образования Диплом 1 степени «Элита российского образования» в номинации «Успешное обучение универсальным способам действий для активного участия ученика в общественной жизни и трудовой деятельности», грамотами и благодарственными письмами федерального, регионального, муниципального уровней.