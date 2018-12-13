«А что такого?»: директор элитной екатеринбургской гимназии размахивал пистолетом на рабочем месте

Екатеринбуржцев напугала фотография директора знаменитого лицея имени Дягилева. На снимке Андрей Кадочников, отдавший педагогике 32 года, сидит прямо в рабочем кабинете школы с сигарой в зубах и размахивает пистолетом, палец у «служителя храма науки» расположен на курке. Пользователи соцсетей активно отправляют фото друг другу, не забывая при этом шутить.

- Кто-то не сдал добровольный взнос в фонд школы, - написал в соцсети горожан Сергей Овчинников.

- Там на столе еще дорожки с кокаином в кадр не вошли, наверное, – вторит жительница Кристина Барсегян.

На отдыхе мужчина позирует в провокационных позах и заматывается в "арафатку". Фото: страница директора лицея в соцсети

«Комсомолка» связалась с руководителем элитного учебного заведения и обсудила неоднозначный эпизод. За время разговора заслуженный работник образования несколько раз менял свой взгляд, заявив о том, что сначала дети его взяли «на слабо». Затем, что фото было постановочным и сделано для игры в мафию. Кадочников подчеркнул, что не видит в этом фото ничего плохого.

- А что такого? У нас висят прямо на улице изображения полуголых людей. Людям в соцсетях просто нечего обсудить больше. Да и вообще пистолет был ненастоящим, а сигарета незажженная. У меня просто есть чувство юмора. Дети могли взять с меня плохой пример и также принести в школу оружие и сигару? Наверное, вы правы. Любой педагог лицо публичное все же. Все фотографии, действия и слова должны соответствовать имиджу, – не понял возмущения людей руководитель образовательного учреждения.

Однако, после звонка журналиста «Комсомолки» Кадочников спешно удалил свое неоднозначное фото.

И.о. начальника городского Департамента образования Екатерина Сибирцева, комментируя инцидент, отметила, что снимок следовало удалить раньше.

Фото: страница директора лицея в соцсети

- Мы сожалеем, что фото не было удалено вовремя. Однако просим не искать негативный подтекст в данной ситуации, – отметила чиновница.

Напомним, что в последнее время в образовательных учреждениях страны периодически возникают трагедии, связанные с оружием. Так, осенью этого года учащийся керченского колледжа расстрелял учеников и преподавателей.