2018-12-14T13:53:46+03:00
Общество

«А что такого?»: директор элитной екатеринбургской гимназии размахивал пистолетом на рабочем месте

Снимок с оружием и сигарой руководитель выложил в соцсетях
Павел ПИВОВАРОВ
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Педагог не видит ничего плохого в своем поступке. Фото: страница героя публикации в соцсетиПедагог не видит ничего плохого в своем поступке. Фото: страница героя публикации в соцсети
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Екатеринбуржцев напугала фотография директора знаменитого лицея имени Дягилева. На снимке Андрей Кадочников, отдавший педагогике 32 года, сидит прямо в рабочем кабинете школы с сигарой в зубах и размахивает пистолетом, палец у «служителя храма науки» расположен на курке. Пользователи соцсетей активно отправляют фото друг другу, не забывая при этом шутить.

- Кто-то не сдал добровольный взнос в фонд школы, - написал в соцсети горожан Сергей Овчинников.

- Там на столе еще дорожки с кокаином в кадр не вошли, наверное, – вторит жительница Елена.

«Комсомолка» связалась с руководителем элитного учебного заведения и обсудила неоднозначный эпизод. За время разговора заслуженный работник образования несколько раз менял свой взгляд, заявив о том, что сначала дети его взяли «на слабо». Затем, что фото было постановочным и сделано для игры в мафию. Кадочников подчеркнул, что не видит в этом фото ничего плохого.

- А что такого? У нас висят прямо на улице изображения полуголых людей. Людям в соцсетях просто нечего обсудить больше. Да и вообще пистолет был ненастоящим, а сигарета незажженная. У меня просто есть чувство юмора. Дети могли взять с меня плохой пример и также принести в школу оружие и сигару? Наверное, вы правы. Любой педагог лицо публичное все же. Все фотографии, действия и слова должны соответствовать имиджу, – не понял возмущения людей руководитель образовательного учреждения.

Фото: страница директора лицея в соцсети

Фото: страница директора лицея в соцсети

Однако, после звонка журналиста «Комсомолки» Кадочников спешно удалил свое неоднозначное фото.

И.о. начальника городского Департамента образования Екатерина Сибирцева, комментируя инцидент, отметила, что снимок следовало удалить раньше.

- Мы сожалеем, что фото не было удалено вовремя. Однако просим не искать негативный подтекст в данной ситуации, – отметила чиновница.

Напомним, что в последнее время в образовательных учреждениях страны периодически возникают трагедии, связанные с оружием. Так, осенью этого года учащийся керченского колледжа расстрелял учеников и преподавателей.

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