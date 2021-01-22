Гнойный процесс возник в верхнечелюстных пазухах из-за полной закупорки полости носа. Фото: департамент информационной политики

В Екатеринбурге врачи Свердловской областной больницы спасли жизнь многодетной матери с редкой формой онкологического заболевания. Как рассказали специалисты, изначально пациентка поступила к отоларингологам через неотложку с воспалительным процессом. Но никто и подумать не мог, что причиной нагноения могла стать злокачественная опухоль.

- Пациентка сорока с небольшим лет поступила к нам с диагнозом – флегмона лица. В рамках оказания неотложной помощи флегмона была вскрыта, и мы удалили всё застойное содержимое, которое нагноилось в левой гайморовой пазухе, но из-за образовавшегося в её передней стенке дефекта скопилось под кожей. Причиной этого стало воспаление слизистой оболочки придаточной пазухи носа. Как правило, такие процессы вызывают одонтогенные (зубные) инфекции, но не в этом случае, – рассказала заведующая отделением оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии ОКБ №1 Ольга Салий.

После эндоскопического вмешательства выяснилось, что гнойный процесс возник в верхнечелюстных пазухах из-за полной закупорки полости носа опухолью. Результаты исследования показали, что у женщины аденокистозная карцинома – редкий вид онкологии.

- Удивление в данном случае вызвало то, каким терпением порой обладают некоторые наши пациенты. Ведь эта женщина – мать пятерых детей! – добавила Ольга Салий.

После выписки пациентка получила направление на дальнейшее лечение в Свердловский областной онкологический диспансер.

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