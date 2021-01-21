По словам подруги певицы, информация о ссоре с Давидом Манукяном является фейком Фото: Борис КУДРЯВОВ

Празднование юбилей Ольги Бузовой, которое прошло в столице накануне, было лишь «скромным» приемом для самых близких и членов семьи певицы. Как оказалось, основное торжество запланировано на 25 января. Именно в следующий понедельник именинница созовет звезд эстрады и шоу-бизнеса. Об этом «Комсомолке» рассказала одна из подруг Бузовой – Мария Погребняк.

Светские львицы общаются уже 10 лет, девушки познакомились в 2010 году в Германии. Тогда муж Марии выступал за немецкий футбольный клуб «Штутгарт», а Ольга приехала в местную клинику поддержать Дмитрия Тарасова, с которым тогда встречалась.

- Я улетаю к мужу на сборы в Дубай, поэтому на втором празднике меня не будет, - рассказала «КП» собирающая чемодан в ОАЭ Мария Погребняк. – Оля устроит отдельную тусовку для бомонда, все пройдет на большой площадке в центре Москвы.

Кроме этого подруга Бузовой пояснила, что же произошло между Ольгой и Давидом Манукяном в самый главный момент торжества. На видео видно, как телеведущая отталкивает избранника во время салюта в ее честь. Многие восприняли это как знак обиды на блогера за опоздание на юбилей.

- Все это чушь! Не знаю, кто придумывает эти сплетни! У Оли и Давы все замечательно, - ответила Погребняк.

Два праздника в центре столицы обойдутся Бузовой в несколько миллионов рублей. Фото: Instagram

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