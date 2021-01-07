Ранним утром 7 января в центре Екатеринбурга произошла погоня со стрельбой. Житель Курганской области по фамилии Конищев на своем Volkswagen решил испытать судьбу и проигнорировал требование наряда ДПС остановиться для проверки документов. Операция по задержанию лихача растянулась на 40 минут, лишь в 06:38 его остановили в Чкаловском районе.В свердловском главке полиции уже сравнили случившееся с культовым фильмом «Такси», правда, в этой истории уйти от наказания гонщику не удалось- Тот, кто смотрел фильм «Такси», главным героем в котором был молодой человек по имени Даниэль, помнит, что в его фантастической машине в случае непредвиденных обстоятельств могли открываться крылья, чтобы взлететь, или гусеницы вместо колес, чтобы передвигаться по заснеженным горам. У нашего антигероя никаких спецприспособлений не было. Однако он решил испытать судьбу и поиграть с представителями МВД в кошки-мышки, - рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.Сейчас любитель экстрима находится в городском управлении ГИБДД, где ожидает суда. В общей сложности за ним гнались четыре машины ДПС. В полиции отмечают, что его выходка могла обернуться аварией с другими автомобилями. Как выяснилось, у нарушителя уже 17 приводов за нарушение правил дорожного движения.- Чтобы остановить лихача, после многократных попыток это сделать при помощи громкоговорящей связи, сотрудники полиции вынуждены были применить табельное оружие. Предупредительный выстрел в воздух, к сожалению, не охладил пыл екатеринбургского Даниэля, он продолжал скрываться, не теряя надежды остаться безнаказанным. И лишь когда прогремело 5 выстрелов в сторону его Volkswagen, произошел эпилог, - добавил Валерий Горелых.В Екатеринбурге не понаслышке знают, к чему могут привести бешеные гонки. В августе 2019 года уличный художник Владимир Васильев на высокой скорости протаранил ряд автомобилей. В результате столкновения погибли двое мужчин, сам же Васильев и его пассажир отделались травмами. Уже в ходе следствия выяснилось, что Васильев пытался подменить мочу – вместо него анализы сдавал отец, полковник Росгвардии Андрей Васильев.Примечательно, что среди потерпевших по делу проходит и Глеб Березкин. Несмотря на то, что он не заявлял гражданский иск против друга, он был признан пострадавшим из-за получения тяжких травм в роковом столкновении.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗнакомые водителя KIA, по вине которого погибли два человека в аварии на Малышева: «Мы все в шоке». Владимир Васильев на большой скорости въехал в автомобили, которые стояли на светофоре (подробнее)Остается в больнице с сотрясением мозга: виновнику смертельной аварии на Малышева грозит до 15 лет колонии. Владимир Васильев угнал машину друга, с которым до этого был на вечеринке и протаранил четыре автомобиля (подробнее)