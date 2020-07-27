2020-07-27T15:17:48+03:00
Общество

Свердловского министра здравоохранения Андрея Цветкова отправили в отставку

Глава ведомства не стал комментировать эту информацию
Олег ГАЛИМОВЕвгений СТОЯНОВ
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Андрей Цветков возглавлял региональный Минздрав области с 2017 годаАндрей Цветков возглавлял региональный Минздрав области с 2017 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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На Урале министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков отправлен в отставку. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин.

- По моим данным, действительно было принято решение об отставке Цветкова. Его должность займет главврач Детской клинической больницы №9 (Екатеринбурга) Андрей Карлов, - рассказал Дмитрий Ионин, добавив, что эти данные пока не является официальными и получены им от источника.

До этого парламентарий критиковал деятельность Цветкова и жаловался на него федеральному министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

- Для министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко наш регион не чужой. Он внимательно следит за тем, что здесь происходит. Я периодически к нему хожу с различными жалобами на наш Минздрав, - говорил Дмитрий Ионин.

Сам Андрей Цветков не стал комментировать информацию о своей отставке.

- Я на совещании, до свидания, - коротко ответил Андрей Цветков журналисту «КП».

Связаться с пресс-секретарем регионального Минздрава Константином Шестаковым к моменту публикации не удалось.

В департаменте информационной политики региона (ДИП) на вопрос «КП» об отставке Цветкова ответили так:

- Никакими официально оформленными кадровыми решениями ДИП на данный момент не располагает.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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