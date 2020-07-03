«Нельзя забывать и о пациентах с другими заболеваниями»: глава свердловского минздрава о медпомощи в эпоху COVID-19

3 Июль 2020 2020-07-03T09:01:39+03:00

После поставки нового оборудования в Артемовскую больницу, Андрей Цветков высказался о том, какое оборудование должны получать поликлиники и стационары

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В областном минздраве рассказали о новом медицинском оборудовании, которое 30 июня поступило в Артемовскую центральную районную больницу. К ним в Центр пневмоний доставили аппараты для реанимации.

- В больнице уже три месяца работает отделение, где принимают пациентов с пневмонией и коронавирусной инфекцией. Отделение увеличилось до 70 коек, поэтому потребовалось дополнительное оснащение, - сообщают в Департаменте информационной политики Свердловской области. - Получены два аппарата ИВЛ инвазивной вентиляции легких, два аппарата неинвазивной вентиляции, четыре инфузомата, три кислородных концентратора, а также прикроватные мониторы. Все оборудование новое, в заводской упаковке.

Также в медучреждение привезли оборудование не связанное с лечением пациентов от COVID-19 – автоматический паровой стерилизатор для лабораторной посуды. Прежний вышел из строя.

- Конечно, сейчас силы нашей медицины в основном сосредоточены на борьбе с коронавирусной инфекцией. Но нельзя забывать и о пациентах с другими заболеваниями, о плановой медицинской помощи, - говорит Андрей Цветков, министр здравоохранения Свердловской области. - Больницы должны получать и получают современное оборудование не только для реанимационных мероприятий в ковид-центрах, но и для планового обследования пациентов в поликлиниках и стационарах.

ИСТОЧНИК KP.RU