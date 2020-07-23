Какие массовые мероприятия проведут в Екатеринбурге летом: июль-август 2020

Несмотря на пандемию, Екатеринбург постепенно оживает: молодежь каждый вечер собирается на Плотинке и набережной Городского пруда, а в парках гуляют горожане более зрелого возраста и семьи с детьми.

С 20 июля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев официально разрешил массовые мероприятия в регионе с наполняемостью в 50% от вместимости.

Венский фестиваль музыкальных фильмов: 29 июля – 12 августа

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский о параде Победы 2020, транспортной реформе и коронавирусе 00:00 00:00

Показ фильмов, а также один концерт на закрытии фестиваля. Откроется череда показов записью оперы «Риголетто». На площадку будут пускать по 750 зрителей вместо полутора тысяч, гости будут слушать музыку в масках и с соблюдением дистанции.

Фестиваль пройдет на площади Кирова перед главным корпусом УрФУ, вход свободный. Здесь будет работать фуд-зона со специальной разметкой для соблюдения социальной дистанции. За одним столиком смогут сидеть не больше двух человек, либо члены одной семьи.

Посетить Венский фестиваль музыкальных фильмов можно посетить только по предварительной регистрации. Для этого нужно либо позвонить по телефону 8 950 563 50 38, либо на официальном сайте мероприятия, где на днях появится специальная форма для регистрации.

Венский фестиваль проведут на площади Кирова возле УрФУ. Фото: организаторы фестиваля

День строителя

Традиционный праздник День строителя 2020 пройдет формате онлайн из-за пандемии коронавируса. Организаторы отказались проводить мероприятия из-за большой популярности праздника у горожан.

В 11 часов на сайте мыстроимгорода.рф и в эфире радиостанции «Пилот» начнется марафон с розыгрышем двух десятков велосипедов и самокатов. Ранее предполагалось, что торжества пройдут в Историческом сквере Екатеринбурга.

Фестиваль ландшафтного дизайна «Атмосфера»

В Екатеринбурге с 14 по 20 августа пройдет Фестиваль ландшафтного дизайна «Атмосфера». Его проведут на открытой площадке с соблюдением всех норм безопасности.

Фестиваль пройдет рядом с башней Исеть на площадке по улице Февральской революции. Вход на фестиваль будет платным. Большого ажиотажа не ожидается.

На фестивале участники презентуют выставочные работы, которые можно воплотить жизнь на своем приусадебном участке в условиях климата Среднего Урала.

Все работы ландшафтные дизайнеры выполнят на заброшенной территории. Гости смогут пообщаться с участниками фестиваля и получить советы.

День города в Екатеринбурге в 2020 году пройдет без массовых гулянийФото: Алексей БУЛАТОВ

День города 2020 в Екатеринбурге

Общегородские гуляния на День города в Екатеринбурге в 2020 году отменены. Причиной стало опасность распространения коронавируса за две недели до начала учебного года.

Пока официально не отменен салют. Однако массовых гуляний днем не будет.