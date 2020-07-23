Как пройдет День строителя в Екатеринбурге 2020: отвечают организаторы
Несмотря на пандемию коронавируса, в Екатеринбурге 8 августа 2020 года все-таки проведут традиционный праздник День строителя. Правда, пройдет он в этот раз в формате онлайн.
По словам организаторов, формат праздника пришлось изменить для сохранения здоровья горожан.
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- Нельзя поступать безрассудно и устраивать большой праздник, к которому мы все привыкли. У Дня строителя-2020 будет свой особенный формат, - говорят организаторы праздника.
Праздник объединяет десятки тысяч горожанФото: Алексей БУЛАТОВ
Программа празднования Дня строителя в 2020 году в Екатеринбурге:
В 11.00 стартует марафон на радио «Пилот» с трансляцией на сайт мыстроимгорода.рф. Известные жители Екатеринбурга поздравят горожан с праздником. Здесь же разыграют 10 велосипедов и 10 самокатов по купонам. Плюс к этому: игры от ведущих и музыка.
Обладатели счастливых купонов должны будут в течение часа после объявления победителей позвонить по телефону 320-20-03. Если счастливчик не успеет этого сделать, то приз перейдет в следующий розыгрыш.
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Подробная информация и обновления программы - на сайте мыстроимгорода.рф.
Ранее День строителя 2020 года планировали провести в Историческом сквере на Плотинке, ограничив продажу спиртных напитков в центральных кварталах Екатеринбурга. Однако пандемия коронавируса изменила планы организаторов.
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ИСТОЧНИК KP.RU