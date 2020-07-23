2020-07-23T14:28:33+03:00
Общество

Как пройдет День строителя в Екатеринбурге 2020: отвечают организаторы

День строителя в Екатеринбурге отметят 8 августа 2020 года
Лев ИСТОМИН
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Полюбуемся на технику в следующем годуПолюбуемся на технику в следующем годуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Несмотря на пандемию коронавируса, в Екатеринбурге 8 августа 2020 года все-таки проведут традиционный праздник День строителя. Правда, пройдет он в этот раз в формате онлайн.

По словам организаторов, формат праздника пришлось изменить для сохранения здоровья горожан.

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- Нельзя поступать безрассудно и устраивать большой праздник, к которому мы все привыкли. У Дня строителя-2020 будет свой особенный формат, - говорят организаторы праздника.

Праздник объединяет десятки тысяч горожан Фото: Алексей БУЛАТОВ

Праздник объединяет десятки тысяч горожанФото: Алексей БУЛАТОВ

Программа празднования Дня строителя в 2020 году в Екатеринбурге:

В 11.00 стартует марафон на радио «Пилот» с трансляцией на сайт мыстроимгорода.рф. Известные жители Екатеринбурга поздравят горожан с праздником. Здесь же разыграют 10 велосипедов и 10 самокатов по купонам. Плюс к этому: игры от ведущих и музыка.

Обладатели счастливых купонов должны будут в течение часа после объявления победителей позвонить по телефону 320-20-03. Если счастливчик не успеет этого сделать, то приз перейдет в следующий розыгрыш.

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Подробная информация и обновления программы - на сайте мыстроимгорода.рф.

Ранее День строителя 2020 года планировали провести в Историческом сквере на Плотинке, ограничив продажу спиртных напитков в центральных кварталах Екатеринбурга. Однако пандемия коронавируса изменила планы организаторов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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