Начитались криминальных новостей: двух уральцев отправили в колонию за ограбление ювелирного магазина

Зимой двое уральцев устроили ограбление ювелирного магазина в Березовском. Цепочки и браслеты налетчики обменяли на машину, но поездить на ней они не успели. Недавно грабителям вынесли приговор.

На ограбление 30-летнего березовчанина Владислава Васильева и 33-летнего екатеринбуржца Максима Ефремова толкнула жажда денег. Друзья, которые были знакомы больше 15 лет, почерпнули «вдохновение» из видеороликов в Интернете, а также из новостей об ограблении этого же ювелирного магазина. Этот салон место, расположенный в самом центре Березовского, уже становилось жертвой налетчиков.

- Вечером 17 января 2020 года, непосредственно перед совершением ограбления Васильев в целях разведки обстановки зашел в ювелирный магазин, поговорил с продавцами, убедился, что в магазине иных клиентов нет, - рассказывают в региональной прокуратуре, что предшествовало налету.

Чтобы легенда выглядела более правдоподобно, Владислав Васильев даже приобрел коробочку для ювелирного украшения. Правда, уходя, он оставил ее в магазине, так как сильно нервничал.

Как только подельник Васильева Максим Ефремов получил информацию о том, что в магазине нет клиентов, он надел перчатки и маску и вошел внутрь. Ефремов разбил ближайшую ко входу витрину и достал оттуда 50 золотых цепей на общую сумму более 700 тысяч рублей, уточнили в прокуратуре.

Взяв «добычу» подельники поехали в закрытый город Новоуральск. Там они обменяли украшения на автомобиль Ford Mondeo. Машину они рассчитывали продать, а деньги поделить между собой. Но доделать задуманное до конца криминальный дуэт не успел. Так как полицейским удалось выйти на след Ефремова и Васильева по горячим следам. В итоге и золото и машина были изъяты.

Березовский городской посчитал Владислава Васильева и 33-летнего екатеринбуржца Максима Ефремова виновными в грабеже, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. Владиславу Васильеву назначили два года и восемь месяцев, а Максим Ефремов получил два года и 11 месяцев колонии общего режима.