Обменяли цепочки на машину: двух уральцев, ограбивших ювелирный магазин на 700 тысяч, отправили под суд

16 Апр 2020 2020-04-16T10:35:05+03:00

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В Березовском, что недалеко от Екатеринбурга, двух местных жителей отправили под суд. Их обвиняют в ограблении ювелирного магазина. На «дело» они решили пойти в январе – им очень нужды были деньги. А желание таким образом заработать у них возникло после просмотра видеороликов в Интернете, а также новостей об ограблении того же магазина.

- Вечером 17 января один из них в целях разведки обстановки зашел в ювелирный магазин, поговорил с продавцами, убедился, что в магазине иных клиентов нет и, чтобы убедить продавцов, купил коробочку для ювелирного украшения, которую, уходя, забыл, так как сильно нервничал, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

После этого он передал всю информацию своему подельнику, который, надев маску и перчатки, отправился в магазин, разбил ближайшую ко входу витрину и вытащил оттуда 50 золотых цепочек на сумму больше 700 тысяч рублей.

С награбленным они уехали в Новоуральск, где обменяли все украшения на машину. Ее они тоже планировали продать и поделить вырученные деньги между собой. Но сделать этого им не удалось, поскольку их поймали полицейские. Машину и украшения они изъяли.

В итоге, на грабителей завели уголовное дело, которое уже направили в Березовский городской суд для рассмотрения по существу. Максимальный срок, который им теперь грозит, - до семи лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU