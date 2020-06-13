Нужна ли справка об отсутствии COVID-19, чтобы выехать из региона, и когда разрешат краситься в парикмахерских: Евгений Куйвашев отвечает на вопросы уральцев

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продолжает отвечать на вопросы, связанные с пандемией коронавируса, которые больше всего волнуют уральцев. Ответы он, как обычно, публикует на своей странице в Instagram.

На этот раз разговор пошел про детские лагеря, прививки для малышей, работе парикмахерских и даже справках об отсутствии COVID-19.

Сократят ли смены в детских лагерях из-за пандемии коронавируса?

В Свердловской области загородные лагеря открываются с 15 июня – но только в тех муниципалитетах, где меньше всего зараженных. В остальных же детей начнут принимать только с 1 июля. Сейчас все они проходят проверки различных ведомств. Отдельно прорабатывается вопрос с ведомственными организациями, чтобы они тоже начали первую смену – с соблюдением всех мер безопасности.

По словам Евгения Куйвашева, окончательное решение о том, какой продолжительности будет летняя смена, принимается непосредственно главами муниципалитетов. Однако Минобразования Свердловской области порекомендовало не делать их короче 14 дней.

Почему в поликлиниках не делают вакцинацию малышам до года?

В середине мая в Свердловской области возобновили вакцинацию детей, но с соблюдением жестко установленных санитарных норм и мер безопасности, а также в специальных прививочных кабинетах и в строго установленное время. В поликлиниках и больницах должно быть разграничение потоков пациентов, наличие в достатке СИЗов, осмотр каждого ребенка до вакцинации, проветривание и кварцевание помещения.

По словам губернатора, такой ситуации, чтобы малышам отказывали в вакцинации, быть не должно. Вполне возможно, это могло зависеть от конкретной больницы, конкретного муниципалитета и конкретной прививки. В любом случае, в случае отказа следует обязательно обратиться напрямую к заведующей поликлиникой или в вышестоящую организацию и там обозначить свой вопрос.

В регионе за все время пандемии - больше девяти тысяч заболевшихФото: Алексей БУЛАТОВ

Нужна ли справка об отсутствии COVID-19, чтобы выехать за пределы Свердловской области?

С 1 июля в России возобновляется внутренний туризм. В связи с этим многих свердловчан интересует вопрос: нужны ли какие-то особые документы, разрешения и справки об отсутствии коронавируса, чтобы выбраться за пределы области. По словам губернатора Евгения Куйвашева, по всех регионах разная эпидситуация – соответственно, и разные принимаемые для безопасности меры.

Поэтому лучше всего перед поездкой уточнить режим въезда в тот регион, куда вы собрались съездить, по «горячей линии» по коронавирусу. А если вы едете на базу отдыха или в санаторий, то условия пребывания следует уточнить непосредственно в организации.

По словам Евгения Куйвашева, как правило, для санитарно-курортного лечения и пребывания детей в загородных лагерях нужна справка об эпидблагополучии. В Свердловской же области каких-то особых условий для выезда за пределы региона для здоровых людей нет.

Можно ли красить волосы в парикмахерских? Или только стричься?

С начала пандемии, с 28 марта, в Свердловской области закрылись все магазины, салоны красоты, фитнес-центры. Словом, все, что не носит продовольственный характер. Чуть позже, когда ситуация с коронавирусом стала несколько лучше, губернатор Евгений Куйвашев разрешил открыться парикмахерским. Но только для того, чтобы стричь людей.

Сегодня губернатор разрешил парикмахерским возобновить работу по окрашиванию клиентов. Но с соблюдением всех мер санбезопасности. По его словам, если в заведении все меры профилактики присутствуют, посетители приходят строго по записи, все потоки разведены, то угрозы нет.

Но, при этом, ответственными должны быть и клиенты – носить маски, мыть и обрабатывать антибактериальными средствами руки. «Действующий вариант указа не содержит ограничений по парикмахерским услугам», - добавил губернатор.

ОФИЦИАЛЬНО

В Свердловской области с начала пандемии 9 071 зараженный коронавирусом. Из низ 50 человек погибли, еще 4 021 поправился и был выписан из больниц.