2020-06-13T10:47:56+03:00
Общество

Снова есть погибшие: на Среднем Урале за сутки нашли еще 245 заболевших

Число зараженных в регионе перевалило за девять тысяч человек
Мария Трапезникова
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Число зараженных в регионе перевалило за девять тысяч человекЧисло зараженных в регионе перевалило за девять тысяч человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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За минувшие сутки в Свердловской области нашли еще 245 новых заболевших COVID-19. Большинство из них – в Екатеринбурге (+166). Всего в регионе с начала пандемии зафиксировано больше девяти тысяч случаев заражения – 9 071.

Кроме екатеринбуржцев, новыми пациентами стали жители Верхней Пышмы, Первоуральска, Березовского, Нижнего Тагила, Ревы, Среднеуральска и других муниципалитетов в области. 88 пациентов сейчас находятся в тяжелом состоянии, из 42 человека – на аппаратах ИВЛ.

Состояние 88 госпитализированного оценивается как тяжелое, 76 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 42 – на аппаратах ИВЛ.

- Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 569. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в оперштабе.

Два дня подряд Свердловская область держалась без смертей, однако сегодня оперштаб подтвердил двух погибших. Таким образом, всего в регионе от коронавируса умерли 50 человек.

Но есть и хорошие новости: за все время медикам удалось поставить на ноги 4 021 пациента.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего на сегодняшний день в России выявлено 520 129 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6 829 летальных исходов, выздоровел 274 641 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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