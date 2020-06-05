В Березовском с родителей подростков, жестоко убивших 20-летнего Дмитрия Рудакова, взыскали пять миллионов рублей

В Березовском городской суд принял решение взыскать более пяти миллионов рублей в пользу Елены Рудаковой – мамы 20-летнего Дмитрия, которого жестоко убила компания из пятерых подростков. Все произошло в августе 2018 года. Тогда четверо подростков и девочка, которой на момент тех событий было 13 лет, встретили своего знакомого Дмитрия, который имел инвалидность. Подростки попросили купить им сигарет, а потом позвали парня с собой за гаражи. Там они напали на Дмитрия и принялись его избивать, используя подручные предметы, например, ножку от табурета. В силу заболевания парень не мог оказать сопротивление юным отморозкам.

Позже Березовский городской суд признал четверых подростков виновными в «Убийстве из хулиганских побуждений, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью». Убийцам назначили сроки от 8,6 до 9 лет. 13-летняя девочка в силу возраста не могла быть привлечена к уголовной ответственности. Ее отправили в специализированное учреждение закрытого типа.

- Решением Березовского городского суда с пятерых подростков, один из которых в настоящий момент уже достиг 18-летнего возраста, будет взыскано пять миллионов рублей в качестве морального вреда в пользу матери погибшего. Еще 59 тысяч рублей будет взыскано в качестве материального ущерба. Поскольку своего имущества у подростков нет, деньги будут взысканы с их родителей солидарно, - рассказали «КП» в канцелярии Березовского городского суда.