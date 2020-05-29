Когда вернут коммунальные пени, почему растут тарифы, и куда будут свозить мусор из Екатеринбурга: отвечает министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов

Проблем в сфере ЖКХ хватает всегда, а с мусорной реформой их только добавилось. В мае закончился очередной отопительный сезон, а уже с 1 июня стартует подготовка к следующему, снизились поступления платежей за коммунальные услуги из-за кризиса. Но отрасль живет, поставленные задачи выполняются.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» рассказал региональный министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

КОВАРНЫЕ ПЕНИ

- Николай Борисович, федеральное правительство приостановило начисление пеней по долгам за услуги ЖКХ. То есть потребители могут сейчас за них не платить?

- Постановление правительства направлено на защиту жителей в условиях пандемии коронавируса. Никто не освобождал потребителей от обязанности оплачивать потребление энергоресурсов, коммунальных услуг, платы за вывоз твердых коммунальных отходов, платы за капитальный ремонт.

В то же время, понимая, что в этот период могут возникнуть сложности в семейном бюджете, и не всегда семья может вовремя заплатить, было принято такое постановление.

Нужно понимать, что если в текущем месяце не получилось заплатить 5-6 тысяч рублей, то в следующем месяце придется заплатить в два раза больше. Поэтому не нужно накапливать долги.

Период, на который отменили пени, краткосрочный. Наступит 1 января, и на всю сумму задолженности по состоянию на эту дату в полном объеме начислят пени. Кроме того, в Правительстве РФ рассматривают вариант о приостановлении пункта об отмене пеней с 1 июня.

Министр Николай Смирнов ответил на самые актуальные вопросы из сферы ЖКХФото: Людмила ВАРАКИНА

- Кто перестал платить в период самоизоляции?

- Во-первых, потребители, привыкшие платить наличными в кассах, но не мог этого сделать из-за ограничений. Для них сегодня развита система онлайн-платежей – заплатить можно, не выходя из дома.

И вторая категория: когда в семье просел бюджет. В этом случае, если совокупный платеж за коммунальные услуги превышает 22% от доходов семьи, а для малоимущих граждан – 12%, то вся сумма сверх этого субсидируется из областного бюджета.

Для этого нужно обратиться в территориальные органы социальной защиты, либо в органы местного самоуправления. Там подскажут, как правильно оформить заявление на получение субсидии. Есть одно важное условие – субсидию дают тем, у кого нет долгов за коммунальные услуги.

- А пени, начисленные до периода пандемии, спишут?

- Нет, ни пени, ни штрафы не спишут.

Как живет система жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в условиях пандемии коронавируса: отвечает министр 00:00 00:00

- Как оплатить квитанции пожилым людям в отдаленных условиях области в этот период?

- Заботиться о пожилых людях должны их дети и внуки, это наша обязанность. В ситуации с одинокими пенсионерами эту функцию берут на себя органы социальной защиты и социальной опеки.

- Будут ли отключать свет и воду у должников?

- Нет, на этот период отключать коммунальные ресурсы запрещено.

КУДА ИДУТ НАШИ ДЕНЬГИ

- Как обстоят дела с собираемостью платежей?

- На начало года средняя собираемость платежей за услуги ЖКХ составляла более 96%, сейчас – 85%. Динамика не радует. Некоторые пенсионеры, а это самые добросовестные плательщики, не выходили из дома, и не платили. Сейчас все пункты приема платежей открыты.

Собранные средства в основном сейчас идут на подготовку к новому отопительному сезону. Если сейчас не оплатим эти работы, то потом будем себе задавать вопрос: почему такое большое количество аварий? Если нет денег – то на что ремонтировать?

- Часть потребителей считает, что в такой сложный период до конца года нужно полностью отменить плату за коммуналку. Что думаете?

- С такими мыслями можно подойти к сантехнику, который чинит трубы у вас в подъезде, и сказать ему: вы полгода не будете получать зарплату, но работать все равно придется. Плата за услуги ЖКХ – это зарплаты газовиков, энергетиков, и даже шахтеров, добывающих уголь для наших котельных и ТЭЦ.

- Схожее предложение было по оплате взносов за капремонт…

- Тут ситуация еще более понятная. Не будет платить – будем жить в домах, не пригодных для проживания. К примеру, за последние два года по области установили больше 1,5 тысячи новых лифтов с рассрочкой платежа. Сейчас все это оплачивает региональный фонд капремонта из собираемых платежей.

Рядом с Екатеринбургом построят большой полигонФото: Алексей БУЛАТОВ

ПОСТРАДАВШИЕ КОММУНАЛЬЩИКИ

- Сейчас в многоквартиных домах в населенных пунктах по всей Свердловской области активно проводят дезинфекцию подъездов. Как идет этот процесс?

- Больше 85% всего жилого фонда (кроме частного сектора) уже охвачено этим процессом. Но не везде дезинфекция проводится, как положено. По результатам проверок и по жалобам жителей в этих случаях разбирается Государственная жилищная инспекция.

Вообще, если посмотреть договор каждого жителя многоквартирного дома с управляющей компанией, то там нет пункта, по которому коммунальщики обязаны проводить такую обработку подъездов. Это дополнительная услуга. Сначала УК за свой счет, сэкономив на уборке снега, который рано стаял, проводили дезинфекцию. Потом по решению губернатора Евгения Куйвашева из резервного фонда 100 миллионов рублей на это выделили.

Нередко сами жильцы на общих собраниях принимали решение о переброске части средств на этот процесс.

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- Коммунальщикам в этот сложный период тоже нужна помощь, но их нет в перечне пострадавших от кризиса отраслей.

- Губернатор обратился к президенту с предложением внести предприятия ЖКХ в список пострадавших отраслей. Думаю, что это оправданная мера. Ведь, оборотных средств, которые сейчас нужны предприятиям для той же дезинфекции, на подготовку к отопительному сезону, не хватает.

Внесение в список помогло бы привлечь кредиты по сниженным ставкам, дополнительные субсидии.

ИТОГИ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА И ПЛАНЫ НА БУДУЩИЙ

- Как завершился прошлый отопительный сезон?

- Ни одной серьезной аварии и технологического нарушения не было. Было 160 технологических нарушений. Большая часть из них устранили в первые 12 часов, часть из них люди вообще не ощутили, так как подачу ресурса сразу обеспечили через второй котел.

- К новому отопительному уже начали готовиться?

- К 1 июня все органы местного самоуправления должны провести анализ завершившегося отопительного сезона, определить наиболее проблемные места и сформировать планы работы с источниками финансирования для подготовки к новому отопительному сезону. Работа эта будет вестись под контролем регионального министерства энергетики и ЖКХ и Госжилинспекции.

Министр Николай Смирнов: 200 году в области появится около сотни новых объектов благоустройстваФото: Алексей БУЛАТОВ

СТО ПОВОДОВ ДЛЯ ОПТИМИЗМА

- В национальных проектах по благоустройству продолжим участвовать?

- Жизнь продолжается, мы должны с оптимизмом смотреть в будущее, и продолжать благоустраивать населенные пункты, где мы живем. В 2020 году планируется сдать больше 100 объектов – это около 40 дворов, парки, скверы, набережные.

В Екатеринбурге завершат обновление парка Зеленая роща, будут вестись работы в парке рядом с Дворцом молодежи. Есть интересные проекты в Кушве, Волчанске, Красноуральске, Каменске-Уральском.

БОРЬБА ЗА ЧИСТОТУ

- Что с экологической реформой, которую в народе называют мусорной?

- В 2019 году мы выстроили новую систему сбора и утилизации твердых коммунальных отходов. Бывают свои, но мусор вывозится, появляются новые контейнеры, строятся новые мусоросортировочные станции. Наша задача – чтобы к концу 2023 года основная масса ТКО проходила сортировку на этих современных мусоросортировочных комплексах.

Не все удалось сделать по двум причинам. Во-первых, поначалу платежная дисциплина была низкой, во-вторых, не появилось понятной схемы софинансирования из федерального бюджета.

В первом полугодии 2020 года мы ожидаем, что будет объявлено концессионное соглашение по строительству крупного комплекса с мусоросортировочным заводом, полигоном, который будет обслуживать весь Екатеринбург.

- А где будут строить?

- Сейчас определены три территории, которые экологически и экономически целесообразны. Сейчас проходят гидрологические изыскания: нужно посмотреть глубину грунтовых вод, направление потоков воздуха. К сентябрю будет четко определен участок, на котором построят этот завод. Мы расскажем об этом жителям.

- По Нижнему Тагилу уже подписано концессионное соглашение. Что там построят?

- Это соглашение интересно тем, что оно охватывает все сферы: работа по экологическому просвещению, установка новых контейнерных площадок (уже установлено больше 200 контейнеров), строительство мусоросортировочного комплекса с полигоном с учетом все экологических требований.

Сейчас завершено создание проектно-сметной документации. Скоро ее направят на экспертизу. Надеюсь, что к концу 2020 года будет встреча с общественностью Нижнего Тагила, где мы еще раз расскажем о проекте, а в 2021 году начнем строить.

- Нужно ли это обсуждать с людьми?

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- Да, потому что, чем больше информации доводится до общественности, тем меньше мифов и сказок.

РАСТУЩИЙ ТАРИФ

- С 1 июля нас ждем очередное повышение коммунальных тарифов…

- Резкого роста не будет, губернатор установил предельный показатель в 4%. Затраты предприятий коммунального комплекса растут, поэтому регулярно растут и тарифы. К примеру, года назад, нужно было заменить трубу, тогда она стоила дешевле, за год цена подросла. Вот и одна из причин роста тарифов.

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