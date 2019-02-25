«Деловая пятница» с «Комсомолкой»: как Свердловская область переживает «мусорную реформу»

В пятницу, 22 февраля, в Ельцин Центре в формате дискуссии, которую организовала «Комсомолка», эксперты обсудили одну из самых злободневных тем – «Мусорную реформу». На вопросы участников ответили министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, представители трех региональных операторов и чиновники.

ЗАЧЕМ НУЖНА РЕФОРМА

Мусорные полигоны и контейнерные площадки существовали и в советские времена. Но проблема переработки отходов тогда не стояла так остро, как сегодня. В 60-70-е года прошлого столетия 80% всех отходов были органическими, если говорить проще – это бумага и пищевые отходы, которые перерабатывались на свалках естественным путем за 2-3 года.

- Сегодня больше 60% твердых коммунальных отходов – это пластик и полимерные отходы, которые загрязняют экологию и губят наше здоровье, - говорит министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Раньше собранные деньги не покрывали расходов на вывоз отходов, а про утилизацию и говорить не стоит: мусор часто не довозили до полигонов. Сегодня есть комплексная программа сбора, вывоза, переработки и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО).

Первым по старту реформы отчитался областной министр энергетики и ЖКХ Николай СмирновФото: Алексей БУЛАТОВ

- В частном секторе мусор практически не вывозился, юридические лица тоже сами не вывозили, а выбрасывали в чужие контейнеры, - говорит Николай Смирнов.

КАК УМЕНЬШИТЬ «МУСОРНЫЙ ТАРИФ»

Сейчас все отходы по закону вывозят региональные операторы. И нет смысла нанимать «левые конторы», потому что платить все равно придется по закону. У оператора все мусоровозы оснащены датчиками системы ГЛОНАСС, что позволяет отследить путь от контейнера до полигона. Если отходы не довезли до легальной свалки, то оператор не получит денег.

Также на собранные деньги в регионе в ближайшие годы построят 12 мусороперерабатывающих заводов. Часть из них - передадут муниципалитетам.

- Инвестиционная составляющая жителей области – та часть, которая включена в тариф. Строительство заводов – не цель, цель – сортировка мусора, которая позволит снизить тариф из-за продажи переработанных фракций мусор, - говорит Смирнов.

РАБОТА С ЖАЛОБАМИ

В конце января люди стали получать первые платежки и их стороны посыпались многочисленные жалобы в адрес региональных операторов.

Многие получили завешенные суммы в квитанциях по двум причинам. Первая – недостоверность данных о прописанных в квартирах и домах людях, второе – в ряде случаев (это касается, прежде всего, города Нижний Тагил) – собственникам выставили квитанции и региональный оператор, и управляющая компания. По первой причине: по многоквартирным домам ситуация с количеством проживающих более или менее понятная – данные предоставляет УК, а вот с частным сектором вышла настоящая неразбериха – базы данных оказались неактуальны и, к примеру, бабушке, проживающей в доме в одиночестве, начисляли за десятерых родственников, которые давно разъехались.

Участники обсуждения собрали самые острые вопросы от жителей регионаФото: Алексей БУЛАТОВ

Если видите, что вам насчитали лишнее – идите в расчетные центры, к региональным операторам, предоставьте актуальные данные и вам сделают перерасчет, за одним актуализировав базу данных.

- Просим тагильчан направлять информацию по электронной почте. Каждый день нам приходит по 500 обращений и каждое мы разбираем отдельно, - говорит первый заместитель главы Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин.

ОТХОДОВ СТАЛО БОЛЬШЕ И ЭТО ХОРОШО

За январь 2019 года из Екатеринбурга и окрестностей вывезли 550 тысяч кубометров мусора. По словам специалистов, это на 20% больше, чем в первом месяце прошлого года. Это говорит о том, что граждане стали сознательнее и не везут отходы в лес и на нелегальные свалки. Люди просто начинают понимать – раз они платят, значит, и выбрасывать мусор могут легально на ближайшей контейнерной площадке.

При этом технология вывоза ТКО в глубинке не доведена до совершенства – часто техника просто не может доехать до места сбора отходов. Там используется система «мусор в белом», когда жители частного сектора закупают пакеты для мусора, а потом подрядчик оператора забирает их по расписанию.

После выступлений спикерам задали вопросыФото: Алексей БУЛАТОВ

НА РАБОТЕ ЗА МУСОР ПЛАТИТЬ НЕ НАДО

У многих садоводов был помешочный сбор. Итог: возле них в лесах были нелегальные свалки. Нужно изменить сознание «образователей мусора» и переход на «факт» не изменит ситуации. Все садоводческие товарищества, которые создали свои контейнерные площадки и обеспечили доступ мусоровозу, будут оплачивать по факту.

Что касается нежилых помещений: то здесь опасения людей, что платить придется не только по месту жительства, но и по месту работы, напрасны. На работе за ваш мусор платит юридическое лицо, то есть работодатель. И вдвойне платить не придется. В школах, детских садах и вузах платит государство. Но вывозить мусор будут только там, где есть контейнерная площадка и подъезд к ней.

А арендаторами подвалов и первых этажей на оплату по факту вывоза переходить операторы не намерены. Так как здесь велик соблазн выбросить мусор в чужой контейнер. Поэтому – только по нормативу.

БОРЬБА С «РЕЗИНОВЫМИ» КВАРТИРАМИ

Одна из болевых точек реформы – «резиновые квартиры», когда на квадратных метрах прописан один человек, а проживают десять гостей из бывших советских республик. В этом случае, по мнению участников дискуссии, нужно подключать управляющие компании и даже участковых уполномоченных – без них проблему не решать. С этим мнением согласился и министр Николай Смирнов, который посоветовал не бросаться в крайности и обязывать платить только тех, кто живет в съемном жилье долго, а не приехал на новогодние праздники.

После официальной части Николай Смирнов выслушал нарекания по реформеФото: Алексей БУЛАТОВ

ЛЬГОТЫ СОХРАНЯТСЯ

Сбор, вывоз и утилизация мусора - теперь это коммунальная услуга. По словам спикеров, на нее распространяются все льготы, как и на другие подобные услуги. В многодетных семьях каждому от государства дается скидка в 30%, если же совокупный платеж за коммуналку превышает 22% от общего доходы семьи, тогда дается скидка в 12%. Все это компенсируется за счет областного бюджета.

- Невозможно, чтобы все поменялось за два месяца. Нужно время, потому что эта реформа – сложный, многоступенчатый процесс. При этом процесс максимально прозрачный, поэтому давайте работать дальше и тогда получим нужный результат, - резюмировал министр.