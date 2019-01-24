Согласовали: недовольные жители Нижнего Тагила выйдут на митинг против «мусорной реформы»

СЕГОДНЯ 13:52 2019-01-24T14:59:55+03:00

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В Нижнем Тагиле 3 февраля пройдет митинг против стартовавшей с этого года «мусорной реформы», а также вредных выбросов с предприятий и загрязнения Черноисточинского пруда, который расположен в 13 километрах от города и является «поставщиком» питьевой воды для тагильчан.

Общественник Илья Коровин смог согласовать проведение мероприятия в мэрии Нижнего Тагила. Люди соберутся в одном из самых популярных мест города - у подножья Лисьей горы. Интересно, что сначала недовольные граждане намеревались собраться в Комсомольском сквере, но именно в это время там решили провести митинг в честь Дня воинской славы России.

Мероприятие заявлено на 300 человек, для них будет предложен «открытый микрофон», с помощью которого сможет высказаться любой житель Нижнего Тагила.

- Только общими усилиями мы сможем постоять за себя. Если сегодня у тебя еще все более или менее хорошо, то завтра может резко наступить плохо, - заявил общественник в своем паблике «ВКонтакте».

Отметим, что «мусорная реформа» вызвала множество недовольных откликов у жителей Свердловской области: тарифы на сбор, вывоз и утилизацию мусора выросли в несколько раз. При этом реальных улучшений ситуации с мусором большинство уральцев пока не почувствовало.

- У нас как вывозили, так и вывозят, часто убирают не все и не вовремя. За что мы должны платить больше? - говорит «Комсомолке» жительница Уралмаша в Екатеринбурге Наталья.

Возмущаются и жители сельской местности: многим населенным пунктам пообещали контейнерные площадки и вывоз ТКО по графику, но пока для многих это только слова.