В Свердловской области стартовала «мусорная реформа»

1 Янв. 2019 2019-01-01T12:06:44+03:00

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В Свердловской области, как и в других регионах России, 1 января стартовала "мусорная реформа", цель которой - наведение порядка в сфере вывоза и утилизации отходов, а также соблюдение норм экологической безопасности.

С этого дня на Среднем Урале работают региональные операторы, которые вывозят мусор на полигоны и ликвидируют нелегальные свалки. В Свердловской области работают три оператора: ЕМУП "Спецавтобаза" - восточная часть региона и Екатеринбург, "Рифей" - север области и Нижний Тагил и ТБО "Экосервис" - западная часть региона и Первоуральск.

В 2018 году операторы подготовили необходимые документы на вывоз ии размещение отходов, а также проработали алгоритм взаимодействияс управляющими компаниями и прописали маршруты вывоза мусора.

В квитанциях собственников жилых посещений появится отдельная строка с суммой за вывоз мусора. Она будет рассчитываться из количества проживающих граждан на квадратных метрах.

После этого Региональная энергетическая комиссия утвердила максимальные тарифы на услуги. Ранее областной министр энергетики и ЖКХ заявил, что каждый житель региона будет платить за вывоз и утилизацию отходов не больше 160 рублей в месяц.