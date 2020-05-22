«Вынес на руках из полыхающего дома»: житель уральского поселка спас из огня пенсионера

Около полуночи 17 мая 48-летний житель поселка Махнево в Алапаевском районе Свердловской области Икмет Ахмедов ехал по делам на машине и вдруг заметил черные клубы дыма, валившие из окон частного дома на улице Казанской. Не раздумывая, мужчина свернул в ту сторону.

Выскочив из машины, он ворвался в дом. Пройдя в комнату, Икмет обнаружил спящего на диване пожилого хозяина. В тот момент комнату уже затянуло едким дымом, но хозяин не замечал ничего, продолжая мирно спать. Тогда Икмет схватил пенсионера и на руках вынес из полыхающего дома на свежий воздух, после чего вызвал пожарных и скорую.

- Благодаря оперативным и грамотным действиям неравнодушного мужчины хозяин дома не пострадал, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – Прибывшие пожарные в течение 13 минут справились с огнем, площадь пожара составила 24 «квадрата».

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Как рассказали спасатели, Икмет – настоящий герой, который уже неоднократно рисковал своей жизнью ради других. Он постоянно помогает пожарным и проводит профилактическую работу среди местного населения. За оперативные и смелые действия ГУ МЧС России по Свердловской области представит Икмета Ахмедова к награде МЧС России.

Кстати, не так давно мы рассказывали вам про 15-летнего школьника, который спас из огня бабушку. Ильяс Ахматгалиев увидел столб дыма, идущий из квартиры. Парень бросился проверять, нет ли внутри людей.