2020-05-22T09:49:03+03:00
Происшествия

«Вынес на руках из полыхающего дома»: житель уральского поселка спас из огня пенсионера

Икмет Ахмедов – настоящий герой, который не первый раз рискует своей жизнью, спасая других
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской областиФото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
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Около полуночи 17 мая 48-летний житель поселка Махнево в Алапаевском районе Свердловской области Икмет Ахмедов ехал по делам на машине и вдруг заметил черные клубы дыма, валившие из окон частного дома на улице Казанской. Не раздумывая, мужчина свернул в ту сторону.

Выскочив из машины, он ворвался в дом. Пройдя в комнату, Икмет обнаружил спящего на диване пожилого хозяина. В тот момент комнату уже затянуло едким дымом, но хозяин не замечал ничего, продолжая мирно спать. Тогда Икмет схватил пенсионера и на руках вынес из полыхающего дома на свежий воздух, после чего вызвал пожарных и скорую.

- Благодаря оперативным и грамотным действиям неравнодушного мужчины хозяин дома не пострадал, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – Прибывшие пожарные в течение 13 минут справились с огнем, площадь пожара составила 24 «квадрата».

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Как рассказали спасатели, Икмет – настоящий герой, который уже неоднократно рисковал своей жизнью ради других. Он постоянно помогает пожарным и проводит профилактическую работу среди местного населения. За оперативные и смелые действия ГУ МЧС России по Свердловской области представит Икмета Ахмедова к награде МЧС России.

Кстати, не так давно мы рассказывали вам про 15-летнего школьника, который спас из огня бабушку. Ильяс Ахматгалиев увидел столб дыма, идущий из квартиры. Парень бросился проверять, нет ли внутри людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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