На Урале завершились поиски 15-летней девушки, мать которой каждый день оставляла ей послания в соцсетях
В Свердловской области завершились поиски пропавшей полгода назад 15-летней девушки. Олеся Ежова ушла из дома в Туринске 21 октября 2019 года. Подростка искали полицейские и волонтеры, а также родители готовы были заплатить вознаграждение тем, кто знает о ее местонахождении. 18 мая Олесю нашли мертвой.
- Мы сейчас в морге, приехали на опознание дочери, - подтвердила «КП-Екатеринбург» мама девушки Анна Ежова.
Источник «КП» в правоохранительных органах сообщил, тело Олеси Ежовой нашли в соседнем регионе – Тюмени. В обстоятельствах смерти разбираются в СКР.
- Пока проводятся необходимые экспертные исследования, поэтому следователи не готовы достоверно говорить о том, что найдена именно без вести пропавшая, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
Девушку видели с мужчиной в Тюмени несколько месяцев назад. Фото: СОЦСЕТИ
Как только подросток пропала, следователи завели уголовное дело по статье «Убийство». Однако, родители пропавшей до конца верили, что дочь найдется. Каждый день мама девушки оставляла ей послания в соцсетях, искала ее страницу.
Несколько месяцев назад матери Олеси позвонил дальнобойщик. Он сообщил, что видел их дочь в Тюмени рядом с мужчиной. Информацию передали сыщикам, но отклика так и не было.
Напомним, Олеся Ежова не вернулась со школы, через сутки ее рюкзак нашли у реки недалеко от дома. С собой она не взяли никаких вещей, ни документов. По словам родственников погибшей, Олеся была спокойным ребенком, мечтала стать врачом и переехать в Екатеринбург.
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ИСТОЧНИК KP.RU